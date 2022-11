Giornata di studio: “DAL GHIACCIAIO DEL CALDERONE ALL'IDROLOGIA DEL GRAN SASSO D'ITALIA. Ambiente montano e valore della risorsa acqua”. Teramo, 26 novembre 2022.

La giornata di studio del Cai-Commissione Abruzzo Tutela Ambiente Montano e Sezione Cai Teramo, su "l'acqua del Gran Sasso d'Italia", si è svolta con un taglio tecnico, scientifico e naturalistico, indicando anche la necessaria visione politica e culturale di intervento. Tema dell'incontro "DAL GHIACCIAIO DEL CALDERONE ALL'IDROLOGIA DEL GRAN SASSO D'ITALIA. Ambiente montano e valore della risorsa acqua."

Gli abitanti di tre province abruzzesi (Teramo, L'Aquila e Pescara), circa 700.000, ricevono e bevono acqua di alta qualità prelevata dal massiccio del Gran Sasso d'Italia.

Prevenire dall'inquinamento è meglio che subire. Un'affermazione chiara e diretta, nota a tutti e da tutti condivisa. Nella realtà non sempre adottata.

Ed è quello che è accaduto nella realizzazione del doppio tunnel autostradale di 10 km, e del laboratorio di fisica nucleare posti all'interno dell'acquifero del massiccio montuoso del Gran Sasso d'Italia.

A lavori ultimati la presa di coscienza che autostrada e laboratorio non erano stati isolati dall'acqua che li circonda. Come conseguenza ogni sostanza che l'autostrada e il laboratorio rilasciano nel suolo termina nell'acqua sottostante che viene captata per uso idropotabile. L'inquinamento è diretto, immediato e grave.

Sono opere dell'uomo che interagiscono negativamente con le captazioni idropotabili e l'acquifero. L'ambiente ipogeo a rischio va studiato e monitorato a tutela e garanzia della qualità idropotabile nel tempo.

L'acqua è risorsa insostituibile alla vita, agente su territori e paesaggi. Le attuali dinamiche dovute anche a crisi climatica e riscaldamento impongono che non ci siano più fughe in avanti della politica rispetto ai bisogni reali del paese. Obiettivi primari la tutela delle risorse idriche e la mitigazione del dissesto idrogeologico.

Natura, scienza e tecnologia si incontrano per passare dalla teoria alla pratica, dal problema alla soluzione. Necessaria la partecipazione corale di Cittadini, Associazioni, Enti, Istituzioni. Ci troviamo nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.

Dalle relazioni è emersa l'importanza dello studio e della conoscenza dei dati ambientali e sociali. Va tutelata la funzione preventiva degli ecosistemi conservandoli in buona salute.

Sono intervenuti:

- Prof. Emilio Chiodo, Università di Teramo: "Climbing for Climate" (RUS e CAI): cambiamenti climatici e valore della risorsa acqua

- Prof. Sergio Rusi, Dipartimento InGeo - Università "G. d'Annunzio" Chieti: Idrogeologia e vulnerabilità dell'acquifero del Gran Sasso d'Italia

- Prof. Corrado Gisonni, Commissario Straordinario per la Sicurezza del Sistema Idrico del Gran Sasso: Interventi tecnici per la messa in sicurezza del traforo del Gran Sasso d'Italia (intervento registrato)

- Dr. Massimo Fraticelli: L'azione dell'Osservatorio Indipendente sull'Acqua del Gran Sasso tra tutela e informazione

- Prof. Avv. Domenico Giordano: Il processo e la tutela giudiziaria

- Arch. Alejandra Meda e Dr. Filippo Di Donato, ONTAM Cai: Cambiamenti climatici, acqua e montagna presentati al mondo della Scuola

Per la Commissione Centrale Tam, Nunzia Bevilacqua.

Con il Centro di Educazione Ambientale per la Sostenibilità "gli aquilotti" del Cai, le concrete proposte escursionistiche di avvicinamento alla Montagna per conoscere paesi e luoghi fino a toccare e assaporare l'acqua alla fonte.

Il Club Alpino Italiano, mette a disposizione esperienza e competenza, aggregando sul tema le diverse commissioni: Tutela Ambiente Montano, Comitato Scientifico, Speleologia, Alpinismo Giovanile, Escursionismo, Rifugi e Medica.

