Con il convegno finale dal titolo "Boschi d'Appennino, conservazione, innovazione, comunità energetiche rinnovabili" che si svolgerà venerdì 17 marzo, dalle ore 9 alle 13.30 nella sala convegni dell'Unione dei Comuni a Pavullo nel Frignano (MO), giunge a conclusione "Bos.C.hi.A.Mo.", il progetto, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna sul Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-'20, che si è occupato di innovazione tecnologica e sequestro del carbonio nella gestione dei demani forestali dell'alto Appennino Modenese. Un progetto importante, con azioni rivolte alla multifunzionalità del bosco, al miglioramento delle pratiche gestionali e alla mitigazione delle emissioni di gas serra, gestito da un Gruppo Operativo per l'Innovazione (GOI) costituito dall'Ente Parchi Emilia Centrale come capofila, dal Dipartimento di Scienze e tecnologie agroalimentari dell'Alma Mater Studiorum-Università di Bologna, da IRECOOP Emilia-Romagna, dalle Cooperative forestali Pratignana, Acque Chiare e Alpicella Cimone, oltre allo Studio Silva come consulente tecnico.

Il convegno, oltre ad essere il momento conclusivo del progetto vuole anche essere, come recita il titolo, un momento di riflessione comune sulla gestione dei boschi montani e sui risvolti innovativi che si vanno prefigurando negli ultimi anni, come la nascita della filiera bosco-energia.

Dopo i saluti istituzionali, i primi a intervenire nel convegno pavullese saranno i tecnici che hanno elaborato e coordinato il progetto Boschiamo, seguiti dall'ente di formazione e dai rappresentanti delle cooperative forestali che hanno gestito i cantieri sperimentali in tre aree boschive del Parco regionale del Frignano. Sarà poi la volta dei ricercatori universitari che illustreranno i risultati del progetto. Spazio anche all'esperienza di altri GOI e all'approfondimento di temi innovativi come la compravendita di "Crediti di Sostenibilità", gli "Accordi di Foresta" e le "Comunità Energetiche Rinnovabili".

Dopo gli interventi è previsto uno spazio per il dibattito, a cui seguiranno le conclusioni che saranno tracciate da Barbara Lori, assessore a Programmazione territoriale, Parchi e Forestazione della Regione Emilia Romagna. Buffet conclusivo con prodotti tipici locali.

È gradita la prenotazione alla mail: info@parchiemiliacentrale.it.