Dopo il grande successo di Fa' la cosa giusta, conclusa ieri, AREA Parchi ed ERSAF - in collaborazione con Regione Lombardia Direzione Generale Agricoltura Alimentazione e Sistemi verdi partecipa a Fiera dei Territori – Agritravel e Slow Travel Expo (ATEST), in programma alla Fiera di Bergamo dal 30 marzo al 2 aprile (30-31 marzo B2B per operatori e 31 marzo – 2 aprile B2C per il grande pubblico ad ingresso gratuito).

Si tratta di una manifestazione internazionale che promuove il turismo slow, outdoor e active a livello locale, nazionale e internazionale. Un'opportunità per promuovere le bellezze che valorizzano destinazioni tra natura, arte, tradizioni e buon cibo per turisti e operatori del settore alla ricerca di percorsi autentici ed emozionali che sempre più manifestano forti legami con concetti quali qualità della vita, sostenibilità e ambiente.

Inoltre, per tutto il weekend nello stand si terranno diversi laboratori di educazione ambientale proposti dal Sistema dei Parchi, eccoli qui:

Sabato 1 aprile

Ore 15.30 - 16.30: Chi è passato di qua? a cura di Parco dell'Adamello - Alternativa Ambiente

a cura di Parco dell'Adamello - Alternativa Ambiente Ore 17.00 - 18.00: Stampa botanica a cura di Parco dei Colli di Bergamo - Cooperativa Alchimia

a cura di Parco dei Colli di Bergamo - Cooperativa Alchimia Ore 18.30 - 19.30: Bombe di semi a cura di Parco dell'Adda Nord

Domenica 2 aprile

Ore 10.30 - 11.30: I cantanti del Parco del Serio a cura di Parco del Serio

a cura di Parco del Serio Ore 14.30 - 15.30: Il mestiere dell'Archeologo in Val Camonica a cura di Riserva Incisioni Rupestri - Archexperience

a cura di Riserva Incisioni Rupestri - Archexperience Ore 16.00 - 17.00: I detective della natura a cura di Parco delle Orobie Bergamasche

a cura di Parco delle Orobie Bergamasche Ore 17.30 - 18.30: SCARFOI, del mais non si butta via niente a cura di Parco dell'Oglio Nord

Vi aspettiamo :)