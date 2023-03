Il 24 maggio si celebrano le aree protette d'Europa

"Costruire sulle nostre radici" questo lo slogan della Giornata Europea dei Parchi 2023 che si celebra il 24 maggio. Un invito alle Aree Protette ad esplorare l'idea e il valore del patrimonio naturale che esse proteggono, ma anche il patrimonio della propria organizzazione, fatta di esperienze, competenze e buone pratiche per la tutela della biodiversità. Europarc Federation invita ad una riflessione sulla responsabilità che i parchi hanno per la conservazione di questo meraviglioso patrimonio naturale e culturale per le generazioni future e come, a partire dalla tutela degli ecosistemi, si possa costruire un percorso di sostenibilità per tutti.

La giornata europea dei parchi ricorda la data di istituzione in Svezia del primo parco nazionale d'Europa, il 24 maggio del 1909. In Italia i primi parchi nazionali furono istituiti nel 1922 con il Parco nazionale del Gran Paradiso e il Parco nazionale d'Abruzzo divenuto poi parco d'Abruzzo Lazio e Molise.