Dal 15 aprile al 5 giugno, Brisighella (RA)

Dal 15 aprile al 5 giugno, presso il Centro Culturale "M.Guaducci" a Zattaglia, in via Lame 22, 48013 Brisighella (RA), si terrà il Progetto Mostra 2023 "Vieni con me".

La mostra sarà divisa in due sezioni:

mostra fotografica inerente alcune erbe rare e sconosciute della zona di Monte Mauro con annessa pubblicazione "Poveri ma belli" curata dal prof. Ettore Contarini.

mostra degli elaborati delle scuole con lo scopo di incentivare i ragazzi alla ricerca di particolarità e/o curiosità del proprio territorio coinvolgendo tutte le materie di studio. Ad esempio: un particolare quadro, un libro raro della Biblioteca, uno scrittore locale, un musicista o una musica, un ultimo artigiano che svolge un mestiere ormai scomparso, una figura storica del luogo, o anche un aspetto paesaggistico particolare (sorgente o albero centenario ecc.), un edificio antico poco noto. In sostanza qualunque cosa susciti la curiosità dei ragazzi e il loro desiderio di farla conoscere.

La mostra è riservata alle scuole materne, elementari e medie di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme.

Alla mostra dei ragazzi, sarà abbinato un concorso a premi che verranno assegnati da una giuria qualificata.