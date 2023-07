7 eventi durante l'estate e iniziative per le scuole: così si celebra l'importante anniversario "a cifra tonda"

(Breno, 04 Lug 23) Nel 2023 il Parco dell'Adamello compie i suoi primi 40 anni. Per celebrare un traguardo tanto importante è stato predisposto un calendario di iniziative ed eventi che si svolgeranno nel corso dell'estate, a partire dal 21 giugno, primo giorno della stagione.



Sette appuntamenti che proveranno a raccontare il territorio del Parco da diverse prospettive, spaziando dalla spiritualità alla cultura, dalla scienza alla musica, dall'ambiente al futuro. Con la montagna e i suoi abitanti sempre al centro del discorso e come scenario d'elezione per storie, esperienze, idee e progetti.



Si percorreranno sentieri, saranno raggiunti gli alpeggi, si incontrerà la montagna di mezzo e si camminerà sul filo del ghiacciaio, fino all'autunno, quando ad essere protagonisti di iniziative e appuntamenti saranno le studentesse e gli studenti della Valle Camonica, veri numi tutelari del futuro del territorio.