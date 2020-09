Inaugurazione del Museo Interattivo della Valle dell'Adda - MuVA

(Trezzo sull'Adda, 21 Set 20) Il MUVA – il museo interattivo della Valle dell'Adda – non ha più segreti. Hanno avuto infatti uno straordinario successo di partecipazione le aperture estive di giugno, luglio, agosto e inizio settembre che anticipano di fatto quella che sarà l'inaugurazione ufficiale di domenica 27 settembre alla presenza delle autorità. Ci sarà ovviamente al gran completo l'attuale Consiglio di Gestione del Parco Adda Nord presieduto da Francesca Rota che ha spinto fortemente per "riattivare" in grande stile lo spazio ospitato al pianterreno di Villa Gina a Trezzo sull'Adda in via Benigno Calvi 3 (località Concesa), anche sede dell'ente. Il taglio del nastro è in programma alle 11.00 ma sono tantissime le attività di contorno che proseguiranno per tutta la domenica.

Programma della giornata:

10.00 Laboratori didattici: giochi d'argilla

11.00 Apertura inaugurale del MUVA con taglio del nastro

11.30 Packraf (5 euro)

11.30 Visita guidata alle sale del MUVA

15.00 Laboratori didattici: giochi d'argilla

15.00 Tour naturalistico sull'Adda

16.00 Visita guidata alle sale del MUVA

17.00 Conclusione della giornata

Tutte le attività sono a offerta libera.

Il MUVA è articolato in cinque sale, costruite per far conoscere al pubblico la storia, la cultura e la natura degli ambienti lambiti dalle acque del Fiume Adda.

VI ASPETTIAMO!