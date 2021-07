Adda Visioni

Il respiro del fiume

(Trezzo sull'Adda, 13 Lug 21) Teatro di paesaggio a cielo aperto, senza palco, senza sipario, immerso nella natura del Parco Adda Nord e come sfondo, non così silenzioso, le acque del fiume Adda.

È il progetto "Adda Visioni" proposto per il mese di luglio dal Parco Adda Nord all'interno della sua ricca proposta culturale 2021, in collaborazione con la compagnia e il centro di produzione Casa degli alfieri – Teatro e Natura. Adda Visioni è un progetto teatrale ideato ad hoc e dedicato al fiume Adda, al suo territorio e alla sua storia, che prevede, secondo la pratica che Lorenza Zambon ha ideato e raffinato nel tempo, una drammaturgia originale e una specifica mise en espace per aderire al paesaggio, unico ed irripetibile, da cui viene accolto.

Il titolo dello spettacolo, produzione originale per il Parco Adda Nord, è "Il respiro del fiume" e si tratterà di un'esperienza itinerante sensoriale e contemplativa, secondo l'originale pratica ideata da Lorenza Zambon che della rappresentazione ha curato il testo, la regia e la narrazione.

Le sedi previste per la produzione 2021 sono state individuate su indicazione del Parco Adda Nord e sono Paderno d'Adda presso la centrale Bertini e Cornate D'Adda (ritrovo cimitero Porto d'Adda) per il primo week-end di spettacoli e Cassano d'Adda (ritrovo in piazza Perrucchetti) per il secondo. Si chiama anche teatro itinerante, significa che non si starà mai nello stesso posto. Ogni singolo percorso, che è stato definito nei dettagli nel corso dei sopralluoghi sul campo effettuati nei mesi scorsi prevede cinque stazioni/tappe lungo le quali si svilupperà la narrazione scandita in frammenti autonomi secondo la seguente scansione indicativa:

Tutti i sensi del paesaggio Respirare con gli occhi Vedere il tempo Dell'anima dei luoghi Il potere dei nomi

Ognuna delle due tappe prevede una prima rappresentazione il sabato al tramonto e due successive repliche la domenica, una all'alba e una al tramonto. I due spettacoli ambientati a Paderno d'Adda/Cornate d'Adda e a Cassano d'Adda avranno delle parti in comune ma saranno ricchi di variazioni e si differenzieranno sensibilmente per aderire alle speciali visuali tematiche suggerite dai luoghi specifici

Le musiche originali saranno eseguite rigorosamente dal vivo dal Maestro Gianpiero Malfatto, polistrumentista jazz e direttore d'orchestra.

GLI APPUNTAMENTI

Cornate d'Adda – Paderno d'Adda

Sabato 17 Luglio 2021

Spettacolo serale Ore 20

Ritrovo presso il Cimitero di Porto d'Adda

Domenica 18 Luglio 2021

Spettacolo all'alba Ore 05.30

Ritrovo presso il piazzale antistante la Centrale Bertini

Spettacolo serale Ore 20.00

Ritrovo presso Cimitero di Porto d'Adda

Cassano d'Adda

Ritrovo in piazza Perrucchetti

Sabato 24 Luglio 2021

Spettacolo serale Ore 20.00

Domenica 25 Luglio 2021

Spettacolo all'alba Ore 05.30

Spettacolo serale Ore 20.00

Per ulteriori informazioni sui percorsi e per la prenotazione (obbligatoria) occorre scrivere una mail dettagliata a info@parcoaddanord.it oppure un messaggio WhatsApp al 349.2502460

Gli spettacoli si svolgeranno all'aperto, in maniera itinerante, rispettando le normative anti Covid.

Biglietto € 2 – Posti limitati – Consigliati abbigliamento e calzature comodi.