Buone pratiche per gli abitanti dei paesi del Parco delle Apuane in caso di presenza di lupi

(Castelnuovo di Garfagnana, 03 Nov 21) Recentemente si è assistito ad una serie di segnalazioni di lupi nei dintorni dei paesi delle Apuane. E' un fatto comune soprattutto nel periodo tardo estivo-autunnale, dovuto ai primi movimenti di individui nati nella primavera e che iniziano a spostarsi con il branco. C'è una maggiore possibilità di incontri e può accadere di avvistare anche diversi individui insieme, talvolta anche nelle immediate vicinanze delle frazioni montane.



"I passaggi di questi esemplari – spiegano Paola Fazzi e Marco Lucchesi biologi e responsabili del monitoraggio per il Parco delle Apuane - avvengono perché i paesi sono circondati da aree boscate, quindi è "normale" che un certo grado di frequentazione delle zone urbane e/o peri-urbane ci sia e non deve destare preoccupazione. Nonostante ciò, è importante tenere a mente che i lupi non dovrebbero mai trovare cibo accessibile per evitare che colleghino questo fatto alla presenza dell'uomo, o ad una sua azione". Alimenti come i nostri rifiuti (raccolta differenziata accessibile), crocchette per animali domestici o animali da compagnia o da reddito non custoditi, possono diventare prede facili e sono elementi sui quali è necessario porre attenzione.

"Tutte le situazioni, sia in Italia sia all'estero, in cui i lupi si sono mostrati come "confidenti", ossia che si sono avvicinati a distanza ridotta all'uomo mostrando atteggiamenti poco timorosi - mettono in guardia Paola e Marco - sono legate ad animali abituati all'utilizzo di fonti trofiche derivanti dall'uomo. Questa è, quindi, la cosa che in assoluto deve essere evitata, ossia che i lupi imparino che girando nei paesi si trova da mangiare. La stessa cosa vale anche per tutta la fauna selvatica, ad esempio volpi e cinghiali: mai cercare di attirarli o di tenerli vicini, e mai fare in modo che abbiano cibo a disposizione".

