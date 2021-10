Pastorizziamoci! Da domenica 24 ottobre a domenica 5 dicembre allo Stazzo del Pastore della Cartiera Latina

(Roma, 21 Ott 21) Tutte le domenica dal 24 ottobre al 5 dicembre 2021 alla Cartiera Latina, presso l'area didattica dello Stazzo del Pastore, si terranno laboratori e visite guidate dedicati alle tradizioni e al recupero della memoria della vita contadina e pastorale.

L'area didattica dello Stazzo del pastore è stata ampliata e si è arricchita di una riproduzione a grandezza naturale di una tipica capanna ellittica dell'Agro romano, con copertura straminea (arundo donax).

Queste struttureerano tradizionalmente usate nella campagna romana, fino alla prima metà del '900, come abitazione, ricovero per gli animali e laboratorio per le attività agro-silvo-pastorali.

Nel corso dei laboratori e delle varie attività previste cercheremo di farvi rivivere e sperimentare in prima persona alcune delle attività quotidiane più comuni, e di cui in parte si conservata la tradizione, della vita pastorale.

