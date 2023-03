Sabato 1 Aprile 2023

Visita esclusiva ad una vasta proprietà alle spalle del Mausoleo di Cecilia Metella, da cui si può ammirare il lato orientale del Monumento, normalmente non visibile dalla via Appia, e percepire nella sua interezza il Castrum realizzato all'inizio del '300 al III miglio della via Appia antica dalla famiglia di papa Bonifacio VIII.

La visita è resa possibile grazie alla disponibilità della famiglia Greco.

Appuntamento: ore 11.00, via Appia antica 167

Costo attività: 8 €

Massimo 30 persone

Prenotazione obbligatoria