Parco Naturale Regionale dell'Aveto

Le attività e il lavoro degli uffici del Parco dell'Aveto proseguono regolarmente

(Borzonasca, 19 Mar 20) Il Parco dell'Aveto prosegue regolarmente le proprie attività, nonostante l'emergenza, tramite il cosiddetto "lavoro agile" (Smart Working), oggi pienamente utilizzato dai suoi uffici senza perdita di efficacia ed efficienza nei risultati, pur con qualche difficoltà logistica superata con l'impegno dei lavoratori coinvolti. Il Parco ha applicato tale modalità agli uffici e al CEA (Centro Educazione Ambientale), grazie all'utilizzo di sistemi informatici e smartphone, a partire dal 10 marzo , rispondendo anche alla richiesta delle autorità di favorire tale sistema di lavoro sicuro in ordine all'emergenza del Covid-19. Tale modalità sta dimostrando ottimi risultati, con una piena funzionalità degli uffici, che evita quindi ritardi e perdite di efficienza a danno degli utenti e di chi formula richieste di permessi, i quali in un periodo già di crisi generale, giustamente non possono sopportare eventuali stop prolungati, e contribuisce allo stesso tempo alla tutela della sicurezza e della salute di tutti. Analogamente, nonostante l'emergenza, proseguono da parte degli uffici del Parco le istruttorie, gli iter autorizzativi e le procedure (progettazione, gare, affidamento incarichi e appalti di lavori ecc.) propedeutiche alla realizzazione dei numerosi interventi che il Parco ha in programma e per i quali ha ricevuto finanziamenti anche negli ultimissimi mesi. Il Parco quindi non si ferma e realizzerà fin dai prossimi mesi, compatibilmente con il rispetto delle ordinanze per la salute pubblica anche nei propri cantieri, gli interventi di riqualificazione previsti delle proprie strutture (rifugi, Miniera di Gambatesa, musei, percorsi escursionistici), in modo da garantire oggi lavoro a ditte del settore e futuro agli operatori del turismo, in questo periodo particolarmente in sofferenza, lavorando per predisporre strutture ancor più adeguate e attrattive, per essere pronti al meglio, in un tempo che si spera il più prossimo possibile, e tornare ad accogliere escursionisti, appassionati di natura, visitatori, famiglie e scolaresche, al servizio dei quali il Parco ha sempre lavorato e continuerà a farlo.