Parco Naturale Regionale dell'Aveto

Da sabato 30 maggio riapre la Miniera di Gambatesa

Parco dell'Aveto

(Borzonasca, 27 Mag 20) Dopo la prolungata e forzata chiusura a causa del lockdown successivo alla esplosione della pandemia da Corona Virus sabato 30 maggio finalmente si riparte con le visite guidate alla spettacolare Miniera di Gambatesa, in Val Graveglia, un vero viaggio nelle viscere della Terra! Si tratta della prima apertura sperimentale a livello italiano di un museo minerario con visita con trenino.

Si ripartirà in piena sicurezza e gli ingressi saranno strutturati in piccoli gruppi, ai partecipanti sarà chiesto l'utilizzo obbligatorio della mascherina e consigliato anche indossare i guanti; obbligatoria la distanza interpersonale di 1 metro.

La miniera sarà aperta fino al 2 giugno e poi tutti i fine settimana; la prenotazione è obbligatoria telefonando al n. 0185 338876 ed indicativamente le visite si svolgeranno tre volte al giorno alle 11.00, alle 14.00 e alle 16.00.

La miniera offrirà, per il primo mese di apertura, l'ingresso gratuito a tutto il personale medico ed infermieristico come segno di gratitudine per tutto il lavoro svolto e che ancora si sta facendo per combattere contro il Covid -19.

L'augurio è che lo sforzo dei gestori di aprire nonostante le mille difficoltà del momento possa essere premiato dalla partecipazione regolamentata e responsabile, ma speriamo numerosa da parte degli appassionati e dei visitatori.