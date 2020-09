Parco Naturale Regionale dell'Aveto

36° Rally della Lanterna – 4° Rally della Val d'Aveto

Parco dell'Aveto

(Borzonasca, 02 Set 20)

Si informano i gitanti e gli escursionisti che nei giorni di sabato 5 e domenica 6 settembre avrà luogo una manifestazione rallystica automobilistica, autorizzata dalle autorità competenti, denominata 4° Rally della Val d'Aveto, che interesserà alcune strade dei Comuni di Rezzoaglio e di Santo Stefano d'Aveto, compreso il tratto di strada in aderenza alla Foresta del Penna e al Rifugio Casermette del Penna. Nell'occasione alcuni tratti di viabilità stradale potrebbero essere chiusi al traffico. Trovate qui cartine e orari di chiusura delle strade: www.lanternarally.it

In caso di gita o escursione in zona si raccomanda la massima prudenza, in particolare in prossimità delle strade.

Domenica 6 settembre a causa del transito del rally attraverso la foresta del Penna il rifugio Casermette del Penna rimarrà chiuso.