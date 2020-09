Parco Naturale Regionale dell'Aveto

Concorso Miele dei Parchi della Liguria

Edizione 2020

(Borzonasca, 10 Set 20) Il Parco dell'Aveto anche quest'anno aderisce al Concorso "Mieli dei Parchi Liguri" con la partecipazione di 12 apicoltori e 23 campioni di mieli diversi.

Quest'anno il capofila è il Parco di Portofino che ringraziamo perchè, nonostante tutte le difficoltà di questo anno così particolare, è riuscito a organizzare comunque il concorso. Ringraziamo ovviamente anche tutti i nostri apicoltori per la loro partecipazione, confidando, visti anche i successi del passato, in una buona riuscita e in ottimi risultati. La giornata conclusiva del Concorso si terrà presso il Parco di Portofino domenica 29 novembre 2020.