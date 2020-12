Parco Naturale Regionale dell'Aveto

Ciaspoliamo nel Parco dell'Aveto

Escursioni nel mese di gennaio 2021

(Borzonasca, 30 Dic 20) Come ogni anno il Parco ha organizzato alcune escursioni con le racchette da neve. Anche quest'anno così particolare vogliamo essere ottimisti e confidare nella neve e nella possibilità di potersi spostare per partecipare alla nostre richiestissime gite sulla neve. In allegato trovate il programma del prossimo mese di gennaio. Vi ricordiamo che l'iscrizione è obbligatoria e va effettuata esclusivamente inviando una mail all'indirizzo info@parcoaveto.it

Vi aspettiamo numerosi!