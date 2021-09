Parco Naturale Regionale dell'Aveto

SILVY GARIBALDI, LE SUE “BIMBE” E IL PARCO DELL’AVETO: A GAMBATESA NASCE “IL MINATORE” UN FORMAGGIO DAVVERO PARTICOLARE

(Borzonasca, 18 Set 21) E' in pieno svolgimento a Brà (CN) "Cheese", la kermesse di Slow Food interamente dedicata a formaggi e latticini, una delle eccellenze della produzione agricola italiana. Anche a questa edizione Regione Liguria (con Liguria International e le Camere di Commercio) partecipa con uno stand dove sono ospitate alcune piccole produzioni di nicchia ma di grande interesse e valore della tradizione casearia ligure, in pieno spirito con la manifestazione.

Tra queste aziende siamo fieri di segnalare che è stata invitata un'allevatrice del Parco, Silvy Garibaldi di Ne, che è solita portare le sue mucche al pascolo sui prati dello Zatta e produrre formaggi buoni, naturali e sostenibili nel suo piccolo caseificio aziendale, con rispetto e attenzione per l'ambiente e la conservazione del paesaggio rurale e storico dei pascoli tradizionali.

Da qualche anno Silvy, come racconta lei stessa nella locandina qui allegata, che porterà a Cheese, collabora con il Parco dell'Aveto su più fronti: per il mantenimento dei pascoli storici, come azienda campione nell'ambito di "Cambio Via" di Interreg Marittimo, di cui è capofila per i Parchi liguri Regione Liguria, progetto europeo che promuove e valorizza i prodotti della filiera dei pascoli, e infine per un'idea progettuale innovativa che vede la possibilità di stagionare alcuni dei suoi formaggi nelle gallerie sotterranee della Miniera di Gambatesa, di cui il Parco dell'Aveto è titolare: lo scorso anno questo progetto venne premiato con l'Oscar Green di Coldiretti, dedicato ai giovani agricoltori di tutt'Italia. Per il suo lavoro e le sue iniziative Silvy è stata segnalata per lo stand che rappresenta le eccellenze di Liguria dagli esperti dell'ONAF (Organizzazione nazionale assaggiatori formaggi) che, per il tramite del Parco, avevano avuto modo di testare in anteprima le tome "Il Minatore", stagionate a Gambatesa, ricavandone ottime impressioni.

L'azienda agricola "La Marpea al fior di latte" di Silvy Garibaldi sarà presente a Cheese nello stand Liguria domenica 19 e lunedì 20.