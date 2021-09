Parco Naturale Regionale dell'Aveto

Spostamento di alcune attività in programma nel fine settimana nel Parco Aveto

(Borzonasca, 24 Set 21) A causa delle previsioni meteorologiche avverse per domenica prossima, 26 settembre, sono state spostate alla domenica successiva, 3 ottobre, alcune delle attività in programma nel Parco dell'Aveto ed in particolare l'escursione guidata al Monte Aiona, l'apertura straordinaria del Museo del Bosco al Lago delle Lame e lo stand informativo sui temi dell'Agenda 2030 previsto in occasione della Fiera dell'Agricoltura a Santo Stefano d'Aveto.

è invece confermata la mostra "Patate dal Mondo" in programma presso il Centro Visite del Parco di Rezzoaglio il 25 e 26 settembre. Vi aspettiamo numerosi!