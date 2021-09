Parco Naturale Regionale dell'Aveto

Giornate Europee del Patrimonio, 2021 e Giornata dei Sentieri Liguri

Spostamento attività in programma nel Parco dell'Aveto

(Borzonasca, 28 Set 21) Siamo lieti di comunicare che alcune attività in programma nel Parco dell'Aveto in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio e della Giornata dei Sentieri Liguri che sono state annullate per allerta meteo la scorsa domenica verranno riproposte domenica 3 ottobre p.v.

In particolare:

APERTURA STRAORDINARIA MUSEO DEL BOSCO AL LAGO DELLE LAME

Giornata dei Sentieri Liguri e Giornate Europee del Patrimonio

Giornata di apertura straordinaria del Museo del Bosco al lago delle Lame (Comune di Rezzoaglio). Il Museo è un'esposizione permanente dedicata alle foreste del Parco, alla loro storia antica e recente, al loro futuro. Il museo espone al suo interno alcune eccellenze del nostro patrimonio, sia artigianale (es. la famosa sedia di Chiavari), sia archeologico (grazie ai rinvenimenti preistorici ritrovati nella foresta delle Lame ed esposti a Sestri Levante, presso il MUSEL - Museo Archeologico e della Città). Con questo museo il Parco ha voluto valorizzare il patrimonio forestale locale, eredità delle selve feudali, e avvicinare i cittadini alla straordinaria storia dei boschi della zona – esponendo manufatti, reperti, cimeli, e attrezzi forestali – celebrare il lavoro e l'identità locale di una popolazione valligiana legata al bosco in maniera determinante, ed educare alla comprensione del bosco e del suo sistema ecologico. Una struttura unico nel suo genere, per sperimentare pratiche innovative di lavoro in bosco, recuperare attività e saperi del passato, e riscoprire un materiale, il legno, ecologico, rinnovabile e fonte di eccellenza anche in campo artistico e artigianale. Dal 2017 il Museo del Bosco fa parte dell'Associazione Nazionale Piccoli Musei.

Orario: 10.00 - 17.00

Ingresso libero, accesso con Green Pass

MINIERA DI GAMBATESA E MUSEO MINERALOGICO DI REPPIA (NE): UN PATRIMONIO GEOLOGICO E MINERARIO PER TUTTI

Evento promosso dal Parco dell'Aveto, in collaborazione con il DISTAV dell'Università di Genova, la Pro Loco e il Comune di Ne

L'evento è stato inserito, a cura della Direzione generale musei del Ministero della Cultura, nel programma ufficiale delle Giornate Europee del Patrimonio (GEP2021) per l'Italia, nell'ambito di European Heritage Days, la più estesa e partecipata manifestazione culturale d'Europa: https://www.europeanheritagedays.com/ e intende valorizzare l'immenso patrimonio geominerario, di archeologia industriale, scientifico e culturale del Museo minerario di Gambatesa, attualmente chiuso al pubblico per lavori di ampliamento delle visite in sotterraneo. La giornata costituisce pertanto un'occasione eccezionale di visita di questo complesso, di cui è prevista la riapertura solo nei prossimi mesi, e prevede la visita straordinaria accompagnata e illustrata alle strutture e alle testimonianze ex-minerarie in esterno e con un breve tragitto interno, esclusivamente pedonale. Il trenino dei minatori, di cui si è quasi terminato il restauro in vista della riapertura del Museo, sarà visibile ma non verrà utilizzato: per quello vi invitiamo ad attendere la riapertura ufficiale! Darà la sua assistenza un po' a tutto l'evento Felice Rapuzzi, uno degli ultimi minatori ad aver lavorato presso la Miniera di Gambatesa.

- REPPIA: APERTURA STRAORDINARIA DEL MUSEO MINERALOGICO – apertura dalle ore 10 alle ore 17 - VISITE GUIDATE, a cura di Donato Belmonte del DISTAV Università di Genova, dalle ore 10.00 alle ore 13.00.

- PERCORSO GUIDATO LUNGO L'ANTICO SENTIERO DEI MINATORI, DA REPPIA A GAMBATESA, a cura di Alfredo Franceschetti, esperto di storia locale e mineraria - PARTENZE (dal piazzale di Reppia): ore 10.30 e 14.30 (passeggiata di ca. 2.5 km; vestiario e calzature adeguati).

- MINIERA DI GAMBATESA: INTRODUZIONE ALLE ATTIVITA' ESTRATTIVE E ALLA GEOLOGIA DELLA VALLE, illustrazione sul posto a cura del prof. Roberto Cabella del DISTAV Università di Genova, dalle ore 10 alle ore 13.

- MINIERA DI GAMBATESA: IL MUSEO MINERARIO E IL SUO PATRIMONIO DI BENI CULTURALI E DELL'ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE, illustrazione sul posto a cura di Emery Vajda (GeoLogica Coop), geologo e Ispettore Onorario della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Liguria, dalle ore 10 alle ore 17.

- MINIERA DI GAMBATESA, VISITA GUIDATA A GALLERIA EX MINERARIA, a cura di Barbara Fontana, geologa - ingressi in continuo, dalle ore 10 alle ore 17, per gruppi di max 12 persone per volta (passeggiata in galleria sotterranea; vestiario e calzature adeguati).

Non mancherà un altro aspetto del patrimonio culturale locale, quello della cucina del territorio! Nel corso della giornata sarà operativo un mini-servizio bar (acqua, caffè, bibite) e la possibilità di assaggiare la "merenda del minatore", piatto misto di prodotti locali prodotti e proposti dall'Agriturismo "I Pinin" di Chiesanuova di Ne (prezzo fissato € 9.00).

I dintorni della Miniera e tutta la Val Graveglia sono comunque noti per l'ottima cucina proposta da trattorie, ristoranti e agriturismi, che meritano già da soli una deviazione o il viaggio! È possibile consultare sul sito del Comune di Ne l'elenco delle numerose possibilità: https://www.comune.ne.ge.it/turismo-e-cultura/ricettivita/dove-mangiare/

Per gli amanti del picnic sarà possibile consumare merende al sacco nei tavoli appositamente messi a disposizione del pubblico presso la Miniera. In tal caso suggeriamo comunque di utilizzare i gustosissimi prodotti locali, acquistabili per esempio presso il Mercatino Agricolo della Valgraveglia (aperto a Conscenti di Ne il sabato mattina fino ad ottobre) o nei negozi di paese (verificare aperture domenicali). Info turistiche sugli eventi in vallata e più in generale anche sulla pagina FB della Pro Loco Val Graveglia https://www.facebook.com/prolocovalgraveglia/ o sul sito del Consorzio Ospitalità Diffusa "Una montagna di accoglienza nel Parco" https://www.unamontagnadiaccoglienza.it/

Escursione guidata dal Lago delle Lame al Monte Aiona

Quinta Giornata dei Sentieri Liguri

In occasione della V edizione della "Giornata dei Sentieri Liguri" il Parco dell'Aveto organizza un'escursione guidata al Monte Aiona. Il sentiero parte dal caratteristico lago delle Lame (1048 m s.l.m.) e segue il segnavia = giallo. Il primo tratto di salita attraversa un bosco misto e una bella faggeta; durante la salita si incontrano anche tratti aperti e panoramici. Si raggiunge poi il Passo Prè de Lame (1537 m s.l.m.) e si percorre quindi il crinale, caratterizzato in questo tratto da faggi con la chioma modellata dal vento, finchè la faggeta lascia il posto a un pascolo montano che si estende sino alla vetta dell'Aiona (1701 m s.l.m.). Dalla cima il panorama è incantevole e spazia sull'arco alpino centro-occidentale, sull'Appennino settentrionale e sul mar ligure.

Ritrovo: ore 9.00 al Lago delle Lame (Comune di Rezzoaglio)

Rientro: ore 16.00 circa (pranzo al sacco)

Difficoltà: impegnativa (5 ore - 700 metri di dislivello)

Costo: gratis

L'iscrizione è individuale quindi ogni partecipante dovrà obbligatoriamente compilare una scheda di prenotazione (è necessario iscrivere anche i minorenni), e saranno accettate fino al raggiungimento del numero massimo di partecipanti.

Numero massimo di partecipanti: 15 persone (bambini inclusi)

La prenotazione è obbligatoria e va effettuata compilando il form al seguente link https://forms.gle/WzK1hPGyCGXs3qpe6.

L'iniziativa è realizzata nell'ambito del Progetto di Città Metropolitana di Genova "L'Agenda metropolitana sostenibile di Genova: verso spazi metropolitani sostenibili"