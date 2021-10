Parco Naturale Regionale dell'Aveto

Alla scoperta dei funghi del Parco dell'Aveto: mostra micologica organizzata dal Gruppo Micologico "E. Grasso" di Rapallo

Organizzata dal Gruppo Micologico "E. Grasso" di Rapallo

(Borzonasca, 08 Ott 21) Il Parco dell'Aveto, con la collaborazione dell'Associazione Micologica "E. Grasso" di Rapallo, organizza nel fine settimana (9 e 10 ottobre) una mostra micologica che sarà allestita negli spazi del Centro Visite del Parco di Rezzoaglio, nel rispetto delle norme antiCovid 19. La mostra sarà aperta a tutti e visitabile gratuitamente; è necessario avere il Green Pass per accedere. Saranno esposte le specie di funghi che si rinvengono nel territorio del Parco dell'Aveto e saranno presenti esperti micologi per tutte le informazioni e spiegazioni; sarà inoltre possibile effettuare osservazioni al microscopio.

Ingresso gratuito, accesso con Green Pass

Orario: 9.00—12.00 e 14.30—18.00

In occasione della mostra verrà allestito un INFOPOINT Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile all'interno del progetto promosso da Città Metropolitana di Genova per approfondire i temi della biodiversità , delle energie rinnovabili e dell'economia circolare, della mobilità sostenibile e della sicurezza stradale, della rigenerazione urbana: un'occasione per scoprire che l'impegno alla sostenibilità nel quotidiano può essere più semplice di quanto si creda e magari anche divertente.

In questa occasione verrà allestito uno stand con materiale informativo sugli obiettivi dell'Agenda e i bambini potranno giocare con Il Gioco dell'Oca realizzato ad hoc per far conoscere in modo divertente i temi dell'agenda.

Verrà inoltre promossa la App Ecoattivi invitando i visitatori a scaricarla per partecipare al concorso ecoattivi.

Orario: sabato 10.00 -17.00, domenica 9.00 - 13.00

L'iniziativa è realizzata nell'ambito del Progetto di Città Metropolitana di Genova "L'Agenda metropolitana sostenibile di Genova: verso spazi metropolitani sostenibili"