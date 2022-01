Parco Naturale Regionale dell'Aveto

L’anello del Monte Cantomoro

(Borzonasca, 20 Gen 22) Domenica 23 gennaio il Parco dell'Aveto organizza una escursione per buoni camminatori intorno al Monte Cantomoro, a cavallo tra Emilia- Romagna e Liguria. Con partenza dal Rifugio del Parco "Casermette del Penna" il percorso si sovrappone in parte ad un tratto dell'Alta Via dei Monti Liguri caratterizzato da un'alternanza di faggete, radure prative e piccole zone umide. L'anello si chiude lungo la strada forestale ai piedi delle bastionate del Monte Cantomoro.

Punto di ritrovo: ore 9.00 a Rezzoaglio presso la sede del Parco

Rientro: ore 15.30 (pranzo al sacco)

Difficoltà: impegnativa (4 ore circa – 300 m dislivello) ADATTA AI RAGAZZI A PARTIRE DAI 12 ANNI

Costo: € 10,00. È possibile noleggiare le ciaspole al costo di € 5,00 al paio selezionando la scelta corrispondente sul modulo form google online. Il pagamento della gita e dell'eventuale noleggio andrà effettuato direttamente alla guida.

L'iscrizione è individuale quindi ogni partecipante dovrà obbligatoriamente compilare una scheda di prenotazione (è necessario iscrivere anche i minorenni), e saranno accettate fino al raggiungimento del numero massimo di partecipanti.

Numero massimo di partecipanti: 15 persone (bambini inclusi)

La prenotazione è obbligatoria e va effettuata compilando il form al seguente link https://forms.gle/FWfhkQ4ypL49DjJf6.

Le escursioni rientrano nel progetto "Attività di educazione e promozione di stili di vita sostenibili a supporto della "Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile" del CEA del Parco, finanziato da Regione Liguria nell'ambito dell'accordo per la Strategia regionale per lo Sviluppo Sostenibile sottoscritto con il ministero dell'Ambiente.