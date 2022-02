Parco Naturale Regionale dell'Aveto

Il Monte Maggiorasca

(Borzonasca, 02 Feb 22) Domenica 6 febbraio il Parco dell'Aveto, grazie alla neve ancora presente in quota, organizza una ciaspolata in Val d'Aveto: dal Passo del Tomarlo il percorso di crinale offre panorami mozzafiato dalle Alpi al mare e raggiunge il Monte Maggiorasca (1804 s.l.m.) la vetta più alta dell'Appennino Ligure. Il percorso attraversa una delle aree inserita nei Siti di Rete Natura 2000, zone di elevato pregio naturalistico protette da direttive europee.

Punto di ritrovo: ore 9.00 a Rezzoaglio presso la sede del Parco

Rientro: ore 15.30 (pranzo al sacco)

Difficoltà: impegnativa (4 ore circa – 400 m dislivello) ADATTA AI RAGAZZI A PARTIRE DAI 12 ANNI

Costo: € 10,00. È possibile noleggiare le ciaspole al costo di € 5,00 al paio selezionando la scelta corrispondente sul modulo form google online. Il pagamento della gita e dell'eventuale noleggio andrà effettuato direttamente alla guida.

L'iscrizione è individuale quindi ogni partecipante dovrà obbligatoriamente compilare una scheda di prenotazione (è necessario iscrivere anche i minorenni), e saranno accettate fino al raggiungimento del numero massimo di partecipanti.

Numero massimo di partecipanti: 15 persone (bambini inclusi)

La prenotazione è obbligatoria e va effettuata compilando il form al seguente link https://forms.gle/Z8Gsj66iG4tNSyk26 .

Le escursioni rientrano nel progetto "Attività di educazione e promozione di stili di vita sostenibili a supporto della "Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile" del CEA del Parco, finanziato da Regione Liguria nell'ambito dell'accordo per la Strategia regionale per lo Sviluppo Sostenibile sottoscritto con il ministero dell'Ambiente.