Parco Naturale Regionale dell'Aveto

Alla scoperta delle falene del Parco dell’Aveto presso il Museo del Bosco al Lago delle Lame

(Borzonasca, 26 Apr 22) Sabato 30 Aprile il Parco dell'Aveto partecipa, come ormai da tradizione consolidata, alla "Notte Europea delle Farfalle notturne", giunta alla XIX edizione: un'intera serata, svolta in contemporanea con molte altre località di tutta Europa, dedicata alla scoperta di questi curiosi ed affascinanti insetti crepuscolari. Un esperto entomologo ci porterà così "a caccia" di falene, attirandole con una particolare attrezzatura, per poi illustrarne la biologia e le caratteristiche. Tutti gli animali identificati verranno segnalati all'associazione che organizza l'evento a livello europeo, ideato anche per consentire di raccogliere dati per il monitoraggio europeo di questo interessante gruppo di Lepidotteri.

Prima della serata lepidotterologica chi lo desidera potrà effettuare una visita alla mostra micologica "I funghi primaverili del Parco" realizzata dal Parco presso la piazzetta pedonale nel centro del paese di Rezzoaglio. Al Centro Visite del Parco l'entomologo introdurrà la serata e poi ci si sposterà con i propri mezzi per la cena/degustazione a base di prodotti tipici presso il ristorante Lago delle Lame, per poi effettuare la "cattura" e l'osservazione degli insetti tra il lago e la foresta.

Punto di ritrovo: ore 18.00 presso il Centro Visite di Rezzoaglio (Comune di Rezzoaglio)

Rientro: ore 23.00 circa

Difficoltà: facile

Costo: gratis; costo cena: 18 € (vino, caffè e amari esclusi)

L'iscrizione è individuale quindi ogni partecipante dovrà obbligatoriamente compilare una scheda di prenotazione (è necessario iscrivere anche i minorenni), e saranno accettate fino al raggiungimento del numero massimo di partecipanti (15 persone, bambini inclusi).

La prenotazione è obbligatoria e va effettuata compilando il form al seguente link https://forms.gle/4g6cEJq3MDCsJEwq6.

L'attività rientra nelle azioni di sensibilizzazione ambientale del progetto Agenda 2030 del CEA del Parco, finanziato da Regione Liguria nell'ambito dell'accordo per la costruzione della Strategia regionale per lo Sviluppo Sostenibile sottoscritto con il ministero dell'Ambiente.