Parco Naturale Regionale dell'Aveto

Evento in collaborazione con IAT di S. Stefano d’Aveto

(Borzonasca, 26 Apr 22)

Da Sabato 30 Aprile a Domenica 1 Maggio 2022

I ristoranti di Santo Stefano d'Aveto e Rezzoaglio, rinomati per i loro funghi di straordinario valore e qualità organolettiche, dedicano da tempo anche alcuni appuntamenti gastronomici alla comparsa primaverile degli Spinaroli, realizzando un evento "fuori stagione" di grande interesse turistico e micologico. Per l'occasione il Parco, in collaborazione con il "Gruppo Micologico E. Grasso" di Rapallo, allestirà una mostra micologica in una tensostruttura appositamente montata nella pizzetta pedonale nel centro di Rezzoaglio (via Roma), per poter riconoscere e apprezzare i funghi che spuntano nei nostri boschi a primavera, ed in particolare gli Spinaroli, piccoli funghi dal profumo intenso e dal sapore ottimo, noti anche come "Funghi di San Giorgio", proprio per il periodo in cui nascono. Saranno presenti alla mostra esperti micologi per tutte le informazioni e spiegazioni; sarà inoltre possibile effettuare osservazioni al microscopio. L'orario di visita della mostra sarà prolungato fino alle 19 di sabato in occasione dell'attività collegata alla XIX Notte Europea delle Farfalle notturne.

Orario mostra: 9.30 – 12.30 e 14.30- 17.30 (sabato 19.00)

Ingresso libero