Parco Naturale Regionale dell'Aveto

“I Funghi del Parco dell’Aveto. Una grande ricchezza dei nostri boschi”

(Borzonasca, 06 Dic 22)

Torna, come ormai è tradizione, il calendario del Parco dell'Aveto, uno strumento che, ci piace pensare, accompagna lungo tutto l'anno chi lo possiede, con le sue belle foto e le immagini del Parco e delle sue attività, del territorio, dei pregi culturali e naturali, dei prodotti locali e dei piatti tipici, delle tante attività outdoor… questi i temi degli anni passati.

Quest'anno lo abbiamo voluto dedicare ai funghi che crescono nei nostri boschi e che, con le loro forme e i loro colori, li rendono, specialmente in autunno, ancora più belli.

Protagoniste del calendario 2023 sono perciò le fotografie di alcuni funghi realizzate dai soci del Gruppo Micologico A.M.B. Enrico Grasso, di Rapallo, che da alcuni anni collabora con il nostro Parco per la realizzazione di mostre ed escursioni micologiche sul territorio, per avvicinare e far scoprire questi importanti prodotti ad un pubblico vasto, e soprattutto per indirizzare a raccolte sicure e consapevoli i gitanti interessati. Agli appassionati micologi e fotografi va il nostro grazie.

Il calendario verrà distribuito gratuitamente, fino ad esaurimento, presso la sede del Parco a Borzonasca, nelle edicole dei Comuni del Parco e nello IAT di Borzonasca e di Santo Stefano d'Aveto in modo da raggiungere capillarmente in particolare le famiglie residenti e i villeggianti più affezionati, verrà poi anche distribuito presso i diversi Rifugi del Parco, in modo da raggiungere anche i nostri escursionisti. Come ogni anno, il calendario verrà inoltre donato a tutte gli alunni delle scuole del nostro comprensorio.

Come sempre il calendario cerca di mantenere una bella veste grafica, ma è stato realizzato con costi - anche ambientali! – contenuti, in linea con la filosofia delle nostre produzioni.

Info: Parco dell'Aveto Tel. 0185/343370 - www.parcoaveto.it, cea.aveto@parcoaveto.it