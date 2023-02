Parco Naturale Regionale dell'Aveto

Parco dell'Aveto

(Borzonasca, 21 Feb 23)

Presto sulle pagine del nostro sito troverà spazio una nuova sezione, all'interno del menù "Ente gestore", in cui informeremo e aggiorneremo sui progetti e i lavori in corso nel Parco dell'Aveto. Si tratta di una sezione importante, in primis per la doverosa comunicazione a tutti coloro che ci seguono, che amano il Parco e che si aspettano da noi, giustamente, attività e migliorie, improntate comunque alla tutela e alla valorizzazione sostenibile del territorio; la comunicazione di ciò che si fa è inoltre doverosa anche come visibilità dei gestori degli strumenti finanziari che ci hanno permesso di realizzare le opere o le iniziative:

l'Unione Europea con gli investimenti di fonte comunitaria, la Regione Liguria con il PSR (anch'esso peraltro attuato con fondi europei), il Gal "VerdeMare Liguria" con i numerosi bandi dedicati al nostro territorio e così via.

Inauguriamo la carrellata di progetti e lavori in corso con la relazione (scaricabile anche qui a fianco) relativa a un importante intervento forestale, reso possibile grazie ai fondi PSR sottomisura 8.3, dedicata alla realizzazione di interventi di prevenzione dei danni alle foreste da incendi e calamità naturali. Nel nostro caso si sono attuate opere di miglioramento boschivo e sistemazioni idraulico forestali funzionali all'obbiettivo del PSR, ma anche legate agli obiettivi della pianificazione forestale sostenibile del Parco. I lavori, per la parte svolta in prossimità delle Casermette del Penna, sono anche stati in parte funzionali e propedeutici ad un intervento di prossima attuazione, quello di preparazione dell'area forestale alla realizzazione di una anello/pista per lo sci di fondo, con opere di consolidamento terreni e di taglio selettivo di piante deperienti o alloctone.