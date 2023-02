Parco Naturale Regionale dell'Aveto

Parco Aveto

(Borzonasca, 22 Feb 23)

Oggi pomeriggio si è tenuto, presso la sede del Parco dell'Aveto a Borzonasca, il primo incontro informativo (ne sono previsti due) organizzato dal CEA del Parco dell'Aveto sul tema della sicurezza delle escursioni in ambiente innevato.

Sono intervenuti Matteo Bargagliotti di Meteomont, Elena Scarpa del Settore Protezione Civile della Regione Liguria e Fabrizio Masella, del Consiglio nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico.

L'incontro ha avuto un ottimo riscontro da parte delle Guide Ambientali Escursionistiche non solo liguri, ma anche delle Regioni vicine. Gli iscritti erano più di 50, molti dei quali hanno seguito l'evento in remoto.

Il seminario ha trattato i vari aspetti che servono ad affrontare in sicurezza le gite in ambiente innevato: normativa, rischio valanghe e sistema di allertamento, preparazione delle uscite invernali su neve, azioni di autoprotezione e autosoccorso.

L'Associazione AIGAE, esprimendo apprezzamento per l'iniziativa del Parco, dalle ricadute formative per le guide naturalistiche, ha deciso di accreditare il nostro incontro come iniziativa valida ai fini dell'aggiornamento dei propri soci.

"L'ambiente innevato e le escursioni invernali sulle montagne imbiancate dalla neve possono sembrare una cosa marginale in Liguria, per chi non la conosce o non ne frequenti l'entroterra. Al contrario, la nostra regione offre occasioni straordinarie di gite, passeggiate e salite anche alpinistiche di tutto rispetto, tra Alpi e Appennino, dove si può arrampicare, effettuare escursioni con le ciaspole, praticare lo sci sia alpino che nordico ma anche quello alpinistico, oltretutto premiati spesso e volentieri da meravigliosi affacci sul mare dalle vette! Un unicum che pochissime regioni possono vantare" dice la Presidente del Parco, Tatiana Ostiensi.

"Ci è sembrato di particolare interesse affrontare questo tema, e in questa stagione, per condividere informazioni e notizie aggiornate alle guide che operano sul nostro territorio e in quello di altri Parchi: molte normative sono di recente emanazione e anche un ripasso sulle attrezzature e gli accorgimenti necessari per la sicurezza, presentate da esperti in materia risulta senz'altro utile: siamo conosciuti come una regione prevalentemente marittima, ma le nostre montagne, bellissime, come tutte le montagne vanno affrontate con consapevolezza e una giusta dose di prudenza, specie da parte di chi di professione fa l'accompagnatore. La risposta da parte dei molti partecipanti, qualificati e interessati, ci ha confermato la giustezza della scelta." chiosa il direttore, Paolo Cresta.

È prevista poi un'uscita pratica in ambiente innevato concordata per il giorno 12 o 19 marzo in base alle condizioni di innevamento.