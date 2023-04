Parco Naturale Regionale dell'Aveto

CEA Parco dell'Aveto

(Borzonasca, 03 Apr 23) Il Centro di Educazione del Parco dell'Aveto ha organizzato un week end "plastic free" che si terrà nel fine settimana pasquale (8-9 aprile p.v.) con la collaborazione dei gestori dei propri rifugi.

In questo fine settimana i gestori delle strutture si impegneranno a non usare materiale in plastica o usa e getta per servire i loro clienti; agli ospiti, invece, che pernotteranno nelle strutture che hanno aderito, il Parco regalerà una borraccia, gadget finalizzato alla riduzione dell'utilizzo della plastica e in generale dei rifiuti.

Le persone interessate che desiderano prenotare per il fine settimana in uno dei nostri rifugi, devono prendere direttamente i contatti con le strutture.

Questo evento rientra in un progetto del CEA del Parco, sostenuto dall'Assessorato all'Ambiente della Regione Liguria, che prevede attività di sensibilizzazione e informazione per la promozione del recupero dei rifiuti e la riduzione del consumo di plastica nei Comuni del territorio.

Il CEA del Parco, nella realizzazione delle diverse attività previste dal progetto, ha coinvolto il mondo scolastico, gli operatori economici, i Comuni e i turisti/escursionisti e, in questa occasione, anche i Rifugi del Parco.

Rifugio "A. Devoto", loc. Passo del Bocco - Comune di Mezzanego – 0185 342065

Rifugio "Malga Zanoni", loc. Zanoni – Comune di Borzonasca – 345 0225175

Rifugio "Ventarola", loc. Ventarola – Comune di Rezzoaglio – 340 8307793

Rifugio "Monte Aiona", loc. Prato Mollo – Comune di Borzonasca 338 9992250

Rifugio "Casermette del Penna", loc. Casermette del Penna – Comune di S. Stefano d'Aveto – 0185 1676495

L'evento rientra nelle azioni di sensibilizzazione ambientale del progetto finanziato da Regione Liguria per la realizzazione di attività volte alla promozione del recupero dei rifiuti e riduzione del consumo di plastica, di attività di contrasto al marine litter e alla promozione dell'economia circolare"