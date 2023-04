Parco Naturale Regionale dell'Aveto

Parco Aveto

(Borzonasca, 20 Apr 23) Il Parco dell'Aveto sta operando per preparare al meglio i propri sentieri per la bella stagione in arrivo.

Un grosso intervento, che ha reso la percorrenza più facile e sicura, è stato effettuato nelle scorse settimane lungo il "Sentiero della Resistenza", proprio alle porte del 25 aprile, anniversario della Festa della Liberazione.

L'itinerario ha una lunghezza di circa 22 km e per percorrerlo occorrono, secondo il passo e l'allenamento di ciascuno, da sette a otto ore di cammino; il punto di partenza è Borzonasca, in Valle Sturla e quello finale è Rezzoaglio, in Val d'Aveto, ma ovviamente può essere percorso anche in senso inverso.

Il "Sentiero della Resistenza" fu scelto a suo tempo dal CAI e dalla FIE, con il patrocinio dei Comuni interessati e dell'allora Provincia di Genova, come tracciato simbolo nel Parco dell'Aveto di tutte quelle vie, mulattiere e percorsi che i partigiani hanno utilizzato durante la loro lotta per la liberazione.

Come tutti i sentieri di lunga percorrenza può anche essere svolto in tappe più brevi, separate, approfittando di alcuni punti in cui si incrocia o è possibile scendere sulla strada carrozzabile (es. Campori, Bertigaro/Villa Jensi). I due capoluoghi d'arrivo e partenza e le località sul percorso citate prima sono servite dal servizio autolinee AMT (linea 711: consultare orari sul sito del vettore). Sia a Borzonasca sia a Rezzoaglio è possibile (e raccomandabile) fare acquisti nei negozi di paese o nei bar, per le provviste, approfittando per introdurre nello zaino qualche prodotto tipico. Necessaria una scorta sufficiente di acqua. Una sosta gustosa raccomandabile è fattibile presso l'agriturismo presente a Villacella (anch'essa località raggiungibile con l'auto): un'ottima occasione anche per visitare il bel borgo ricco di storia e antiche testimonianze. Il tracciato interessato dal "Sentiero della Resistenza" in buona parte si sviluppa su una delle vie di comunicazione e commerciali più antiche ed importanti dei nostri monti: questa via dal Tigullio chiavarese risaliva l'entroterra del levante ligure genovese verso il nord piacentino-padano attraverso le Valli Sturla e Aveto, e di lì si immetteva in Val Trebbia. Una bella e sintetica descrizione del percorso, con mappa indicativa e interessanti note storico culturali sulle località toccate, è presente sul sito valdaveto.net ( http://www.valdaveto.net/pdf/sentiero_della_resistenza.pdf).

Vista la lunghezza del percorso, il dislivello non banale (si valica il crinale principale ligure, marittimo-padano ai 1125 m slm del Passo delle Rocche, incrociando l'Alta Via dei Monti Liguri) e l'attraversamento di aree lontane da abitati -con poca o nulla copertura telefonica- la necessità di effettuare piccoli guadi ecc., si raccomanda, come sempre in montagna, di affrontare l'escursione con la massima prudenza, consapevolezza delle proprie condizioni fisiche, dotazione adeguata di vestiario e attrezzature (specialmente le calzature), informandosi preventivamente sulle condizioni meteo del giorno. Per la propria e altrui sicurezza, percorrendo i sentieri del Parco dell'Aveto fare sempre riferimento al "Decalogo" predisposto da Regione Liguria per la campagna #IOCAMMINOSICURO.

Il tracciato interessato dal "Sentiero della Resistenza" in buona parte si sviluppa su una delle vie di comunicazione e commerciali più antiche ed importanti dei nostri monti: questa via dal Tigullio chiavarese risaliva l'entroterra del levante ligure genovese verso il nord piacentino-padano attraverso le Valli Sturla e Aveto, e di lì si immetteva in Val Trebbia. Una bella e sintetica descrizione del percorso, con mappa indicativa e interessanti note storico culturali sulle località toccate, è presente sul sito valdaveto.net ( http://www.valdaveto.net/pdf/sentiero_della_resistenza.pdf).