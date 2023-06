Parco Naturale Regionale dell'Aveto

Parco dell'Aveto

(Borzonasca, 29 Giu 23) Già a fine anno scorso e poi nei primi mesi del 2023, anche in seguito all'interessamento della Presidente del Parco Tatiana Ostiensi, si era organizzato un incontro con i Comuni del Parco nella sede di quest'ultimo a Borzonasca, con l'On.le Marco Campomenosi, parlamentare europeo, che aveva sensibilizzato al tema della Missione dell'UE "Restore our Ocean and Waters by 2030", che mira a proteggere e ripristinare la salute dei nostri oceani e delle nostre acque attraverso la ricerca e l'innovazione, l'impegno dei cittadini e gli investimenti nell'economia blu si pone obiettivi e traguardi fissati al 2030.

Lo scopo era di illustrare il progetto UE e verificare la possibilità di raccogliere, come richiesto, spunti, idee e iniziative progettuali da sottoporre sul tema in oggetto, al fine di inserirle come "progettazione dal basso" nell'ambito del progetto UE, che – per il nostro settore, il Mediterraneo- prevede una serie di attività e obiettivi:

Risanare entro il 2030 la risorsa Oceani e Acque con le seguenti azioni:

Tutelare e ripristinare gli ecosistemi e la biodiversità dei mari e delle acque dolci

Eliminare l'inquinamento

Rendere l'economia "blu" circolare e a zero emissioni di carbonio

Obiettivi:

1) ridurre di almeno il 50% i rifiuti di plastica in mare (e nei fiumi);

2) ridurre di almeno il 30% le microplastiche rilasciate nell'ambiente;

3) ridurre di almeno il 50% le perdite di nutrienti, l'utilizzo di pesticidi chimici e il relativo rischio generato

Ecco alcuni esempi di azioni per le valli del Parco dell'Aveto che, ricordiamo, sono valli montane, ma il cui ruolo è fondamentale per la tutela dei mari:

Tutelare e ripristinare gli ecosistemi e la biodiversità dei mari e delle acque dolci

Lotta all'inquinamento, all'invasione di specie alloctone, alla perdita degli habitat

Eliminare l'inquinamento

Prevenzione inquinamento, incremento/efficientamento impianti trattamento acque reflue

Recupero e riciclo rifiuti

Rendere l'economia "blu" circolare e a zero emissioni di carbonio

Filiera corta gestione acque e pesca sportiva/tavole ristoranti/consumatori

Turismo sostenibile lungo i corsi d'acqua e i laghi

Il progetto in sé riguarda quindi specificamente temi di tipo ambientale.

Se per un'amministrazione comunale le iniziative collegate o collegabili al progetto possono riguardare tipicamente il conferimento e la gestione dei rifiuti e della plastica in particolare, la lotta agli sprechi (idrici in particolare), la gestione delle acque per quanto di competenza, e molto altro ancora secondo le vocazioni e le esigenze di ogni municipalità, per quanto riguarda il Parco dell'Aveto, al di là delle azioni di salvaguardia ambientale rivolte in particolare agli habitat acquatici e alle zone umide legate ai compiti istituzionali e ai piani del Parco e delle ZSC, si sono anche individuate le attività di educazione e sensibilizzazione ambientale sul tema.

Lotta alla plastica e al marine litter con progetti del CEA a finanziamento regionale

campagne pulizia sponde laghi e torrenti con volontari FIPSAS (con coinvolgimento cittadini e scolaresche locali)

giornate "Puliamo il Mondo" con Legambiente (con coinvolgimento cittadini e scolaresche locali)

realizzazione e consegna alle scuole infanzia di borracce ecologiche "anti-plastica"

lezioni e giochi in classe sul tema (anche in occasione distribuzione gadget ambientali -borracce- e calendario del Parco)

"Parco a scuola" progetto finanziato da Regione al CEA

nuovi progetti CEA in corso

partecipazione Slow Fish 2023 a Genova sul tema Filiera corta gestione acque e pesca sportiva/tavole ristoranti/consumatori

prossima partecipazione al Festival della Scienza 2023 sul tema "impronta ecologica"

È stata quindi presentata, in anteprima mondiale, il 26 giugno presso Il Jean Nouvel Pavillon, nel nuovo Waterfront di Levante, l'Agenda condivisa dei Sindaci per la transizione, un piano comune che vede la collaborazione tra i Comuni - con Genova capofila - e la Commissione europea. Al centro della giornata, oltre al tema dell'acqua come risorsa sempre più preziosa, il confronto tra l'agenda europea e i piani di lavoro delle realtà locali, con il reciproco impegno di fare fronte comune.

Particolare significato e rilievo assume quindi la partecipazione coesa e congiunta del nostro territorio che ha visto coinvolte tutte e tre le Valli del Parco e i suoi 5 Comuni: Borzonasca, Mezzanego, Ne, Rezzoaglio e S. Stefano d'Aveto. Anche la partecipazione del Parco dell'Aveto, prima ed unica area protetta in tutto il Mediterraneo finora ad avere aderito, ha raccolto un consenso unanime e il plauso del Deputy Mission Manager, John Bell.