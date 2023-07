Parco Naturale Regionale dell'Aveto

(Borzonasca, 03 Lug 23) Sabato 8 luglio il Centro di Educazione del Parco dell'Aveto organizza un'attività gratuita di plogging (trekking e raccolta dei rifiuti) lungo uno dei suoi sentieri, l'Anello del Liciorno. Si tratta del primo evento di trekking consapevole che abbina la scoperta dei luoghi e della biodiversità del Parco ad una partecipazione volontaria per la sua pulizia, accompagnati da una guida del Parco.

L'attività si svolge nella ZSC (Zona Speciale di Conservazione) del Monte Ramaceto, con partenza dall'antico borgo rurale di Ventarola (Comune di Rezzoaglio): il percorso si snoda nella splendida faggeta di Liciorno e su un tratto dell'Alta Via, tra i passi di Ventarola nord e sud, con bellissime vedute sulla Val d'Aveto e la costa. Ai partecipanti verrà offerta una picnic box preparata dai soci del Consorzio "Una Montagna di accoglienza nel Parco" con prodotti del territorio. Per i dettagli sull'evento e l'iscrizione obbligatoria consultare il sito del Parco www.parcoaveto.it

L'evento rientra nelle azioni di sensibilizzazione ambientale del progetto finanziato da Regione Liguria per la realizzazione di attività volte alla promozione dell'economia circolare , alla riduzione del consumo di plastica e di contrasto al marine litter.

Domenica 9 luglio è in programma invece un'escursione didattica gratuita dedicata ai rapaci con sessioni di Wild Whatching attraverso un potente cannocchiale: Voli a festone. Aquila reale, biancone o aquila dei serpenti, falco pellegrino, gheppio, pecchiaiolo, poiana, corvo imperiale sono alcuni dei rapaci che potremo osservare durante questa suggestiva escursione nel Parco dell'Aveto e dei quali scopriremo ed approfondiremo abitudini, comportamenti e caratteristiche. Attraverso un percorso ad anello ci muoveremo principalmente in zone di crinale ed aperte, tra praterie sommitali ed affioramenti ofiolitici, luoghi di caccia ideali per diverse specie di questi affascinanti rapaci. L'escursione parte dal pargheggio in loc. Casermette del Penna (Comune di S. Stefano d'Aveto). Per i dettagli sull'evento e l'iscrizione obbligatoria consultare il sito del Parco www.parcoaveto.it