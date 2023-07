Parco Naturale Regionale dell'Aveto

(Borzonasca, 10 Lug 23) Sabato 15 luglio il Centro di Educazione Ambientale del Parco dell'Aveto organizza un'emozionante caccia al tesoro al Museo del Bosco, in località lago delle Lame, per bambini di età compresa tra i 6 e i 12 anni per farli diventare "Young Ranger": ragazze e ragazzi curiosi di natura, che vogliono impegnarsi attivamente nella difesa dell'ambiente. Grazie al Programma internazionale Young Ranger, da un'idea del progetto europeo Life Wolfalps dedicato al lupo, esplorerai ambienti unici e imparerai a conoscere la loro biodiversità, aiutando a proteggerli, e dando il tuo contributo perché la fauna selvatica e gli esseri umani riescano a vivere insieme, a coesistere.

Al termine della caccia al tesoro i partecipanti riceveranno un libretto di attività da completare, un poster con tanti giochi sulla natura del Parco dell'Aveto e un passaparchi, cioè una sorta di passaporto dei Parchi che partecipano al progetto e nel quale potrai collezionare i timbri delle aree protette partecipanti: un invito alla visite di aree naturali bellissime. Quando avrai portato a termine la tua missione risolvendo i giochi sul libretto, portalo dove lo hai preso: riceverai il distintivo da Young Ranger e il timbro del Parco sul tuo passaparchi! Ma attenzione: per guadagnarsi il distintivo, ogni Young Ranger deve impegnarsi a fare del suo meglio per proteggere l'ambiente!

Prima dell'attività il Parco offrirà ai piccoli partecipanti una merenda.

Per i dettagli sull'evento e l'iscrizione obbligatoria consultare il sito del Parco www.parcoaveto.it

L'attività è gratuita e rientra nelle azioni coordinate per migliorare la coesistenza fra lupo e attività umana del progetto "Life Wolfalps"

Domenica 9 luglio è in programma invece un'escursione ad anello (Anello del Monte Groppo Rosso) che attraversa un'area di elevato valore naturalistico, inserita dall'Unione Europea nei Siti di Rete Natura 2000 come Zona Speciale di Conservazione, e caratterizzata dalla presenza di molti ambienti differenti: pascoli, boschi di conifere, faggete e zone umide di altitudine. Da Rocca d'Aveto si sale al Prato della Cipolla e, attraverso la stupenda faggeta della Roncalla, si raggiunge il Monte Groppo Rosso, che sovrasta la conca di Santo Stefano d'Aveto.

