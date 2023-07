Parco Naturale Regionale dell'Aveto

Parco Aveto

(Borzonasca, 19 Lug 23) È stato proclamato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio della Regione Liguria a partire dalla ore 00:01 di sabato 22 luglio 2023 e fino a cessazione dello stesso.

E' vietato, su tutto il territorio regionale, l'abbruciamento di residui agricoli e forestali.

In tutti i boschi, nei terreni incolti interessati da processi di forestazione naturale o artificiale, nei pascoli arborati, nei castagneti da frutto, nei filari di piante, vivai, giardini e parchi urbani che si trovino nelle vicinanze dei boschi nonché in ogni altra parte del territorio nella quale possa esservi pericolo di incendio boschivo ai sensi dell'art. 2 della L. n. 353/2000 è vietato:

accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare fornelli, inceneritori o motori che producano faville o brace, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo di incendio.

Si invitano i fruitori del Parco ad adottare sempre comportamenti corretti durante le escursioni, i pic-nic e le altre attività outdoor, perché la prevenzione è il primo gesto utile per evitare inneschi di incendio:

- non accendere fuochi e -per prudenza- astenersi dal farlo anche nei bracieri protetti presenti nelle aree attrezzate: per i propri pic-nic o pranzi al sacco portarsi panini o alimenti già pronti per essere consumati;

- non fumare;

- raccomandiamo una volta di più di portare a casa i propri rifiuti: questi ultimi, anche se introdotti nei cassonetti, generalmente ubicati in luoghi remoti e a raccolta non frequente, costituiscono ulteriore potenziale rischio di incendio o comunque attraggono la fauna selvatica, con effetti ulteriormente negativi;

- non parcheggiare la propria auto in vicinanza di luoghi erbosi secchi.