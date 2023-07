Parco Naturale Regionale dell'Aveto

(Borzonasca, 26 Lug 23) Si informa che sono iniziati i lavori per lo svuotamento del Lago di Giacopiane, in Comune di Borzonasca ed entra altresì in vigore il divieto di pesca nell'invaso, che sarà attivo sino al naturale riempimento della diga, una volta terminati i lavori. È stata emanata al contempo anche un'ordinanza comunale (n. 11 del 18/07/2023) che non consente, a partire da lunedì 31 luglio, il transito lungo la strada che da Bocca Moà coduce ai laghi. Informiamo i ns escursionisti che l'Anello del Parco A7, Anello delle Moglie, potrà essere raggiunto solamente a piedi e anche presentare difficoltà di transito per quel che riguarda strettamente la zona del lungo lago. Le stesse problematiche di attraversamento potrebbero interessare gli altri sentieri FIE che transitano in zona (percorso per il Monte Bregaceto, segnavia quadrato rosso vuoto e percorso per il Monte Aiona, segnavia rombo rosso pieno).