Parco Naturale Regionale dell'Aveto

Scopri il Parco con le racchette da neve...

Dal Passo del Tomarlo al passo del Chiodo

Sabato 23 Gennaio 2021 dalle 09:00 alle 16:00

ATTENZIONE ESCURSIONE COMPLETA

Una facile passeggiata per tutti costeggiando la pista da fondo per conoscere un'area attorno al Parco dell'Aveto inserita nei Siti di Rete Natura 2000, attraverso faggete e pascoli.

Punto di ritrovo: ore 9.00 a Rezzoaglio presso la sede del Parco

Rientro: ore 15.00 (pranzo al sacco)

Difficoltà: facile (4 ore circa – 100 m dislivello)

Costo: gratis

Numero massimo di partecipanti:15

L'attività non presenta oneri di iscrizione in quanto inserita nel progetto del CEA del Parco " Attività di educazione e promozione di stili di vita sostenibili a supporto della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile – Agenda 2030" finanziato da Regione Liguria.

Equipaggiamento indispensabile: giacca a vento impermeabile, guanti, berretto, occhiali da sole, scarponi da trekking invernali.

Il Parco mette a disposizione 15 paia di ciaspole che su richiesta è potranno essere noleggiate al costo di 5,00 €.

In caso di maltempo l'escursione potrà essere annullata e in base alle condizioni dell'innevamento la destinazione potrà subire delle variazioni.

Dal luogo dell'appuntamento ci sarà un ulteriore trasferimento (20 min circa) ai punti di partenza delle escursioni.

Prenotazione

La prenotazione all'escursione è obbligatoria e va effettuata con e-mail esclusivamente all'indirizzo info@parcoaveto.it, indicando il numero di partecipanti e i loro nominativi, entro le ore 12 del venerdì precedente. Occorre altresì indicare un numero telefonico di una persona di riferimento per eventuali rapide comunicazioni. Dopo tale termine non sarà più possibile comunicare con gli uffici né per nuove iscrizioni, né per disdette o richieste particolari da parte degli iscritti: questi ultimi dovranno pertanto rivolgersi esclusivamente (e tempestivamente) al n. cellulare della guida di turno, che verrà comunicato a seguito dell'iscrizione.

Rispetto al passato si sono dovute aggiungere alcune regole legate al rispetto delle norme antiCovid.

Modulo di autodichiarazione ( allegato)

Stampare e portare con sé l'apposito modulo di autodichiarazione predisposto, da consegnare a mano alla Guida (una copia per ogni partecipante maggiorenne). La compilazione e sottoscrizione del modulo sono obbligatorie, e dovranno essere effettuate al momento dell'inizio della gita. A tal fine, e per sveltire le operazioni, si raccomanda di portare con sé la propria penna biro.

Manleva ( allegata)

Viene richiesta altresì la compilazione di una manleva a favore del Parco circa la partecipazione all'escursione, che verrà presentata dalla guida all'inizio della visita per la sottoscrizione.

Regole ( allegato)

In allegato si anticipano le regole che dovranno essere seguite nel corso della gita, e che iscrivendosi ogni partecipante si impegna a rispettare. La Guida presente alla visita potrà richiamare i partecipanti al rispetto rigoroso di dette regole. La guida altresì verificherà che abbigliamento e attrezzature dei partecipanti siano idonei al grado di difficoltà dell'escursione.

In osservanza a quanto disposto dal Regolamento Europeo n. 679 del 25 maggio 2018 e del D.lgs 30/6/2003 n. 196, come modificato dal D.lgs 101/2018, si informa che i dati personali acquisiti dal Parco dell'Aveto sono raccolti e trattati anche con l'ausilio di mezzi elettronici esclusivamente per le finalità connesse alla procedura e alla gestione connessa. L'informativa sul trattamento dei dati personali è consultabile su www.parcoaveto.it

Santo Stefano d'Aveto 16049 Italy Luogo: Foresta Monte Penna

Comune: Santo Stefano d'Aveto (GE)

Provincia: Genova Regione: Liguria

Organizzatore: cea parco aveto

Info Email: info@parcoaveto.it Info Line: 0185343370

