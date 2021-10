Parco Naturale Regionale dell'Aveto

Apertura straordinaria Museo del Bosco al Lago delle Lame

Giornata dei Sentieri Liguri e Giornate Europee del Patrimonio

Domenica 3 Ottobre 2021 dalle 10:00 alle 17:00

Giornata di apertura straordinaria del Museo del Bosco al lago delle Lame (Comune di Rezzoaglio). Il Museo è un'esposizione permanente dedicata alle foreste del Parco, alla loro storia antica e recente, al loro futuro. Il museo espone al suo interno alcune eccellenze del nostro patrimonio, sia artigianale (es. la famosa sedia di Chiavari), sia archeologico (grazie ai rinvenimenti preistorici ritrovati nella foresta delle Lame ed esposti a Sestri Levante, presso il MUSEL - Museo Archeologico e della Città). Con questo museo il Parco ha voluto valorizzare il patrimonio forestale locale, eredità delle selve feudali, e avvicinare i cittadini alla straordinaria storia dei boschi della zona – esponendo manufatti, reperti, cimeli, e attrezzi forestali – celebrare il lavoro e l'identità locale di una popolazione valligiana legata al bosco in maniera determinante, ed educare alla comprensione del bosco e del suo sistema ecologico. Una struttura unico nel suo genere, per sperimentare pratiche innovative di lavoro in bosco, recuperare attività e saperi del passato, e riscoprire un materiale, il legno, ecologico, rinnovabile e fonte di eccellenza anche in campo artistico e artigianale. Dal 2017 il Museo del Bosco fa parte dell'Associazione Nazionale Piccoli Musei.

Orario: 10.00 - 17.00

Ingresso libero, accesso con Green Pass