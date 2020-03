Bike & Boat nella Sacca degli Scardovari

Domenica 29 Marzo 2020

Partendo dall'Oasi di Ca' Mello si percorre in bicicletta l'argine del più vasto ecosistema lagunare del Delta: la Sacca degli Scardovari, per proseguire poi in barca. Dentro questa pittoresca laguna l'uomo alleva mitili e vongole, ma convivono miriadi di uccelli acquatici rari e di grande fascino, come la beccaccia di mare e il sempre più raro fraticello.

Quando: Dal 29 marzo al 7 giugno ogni domenica e festivi alle 9.30



Dal 29 marzo al 7 giugno ogni domenica e festivi alle 9.30 Dove: Sacca degli Scardovari, Oasi di Ca' Mello - Porto Tolle (Ro)

Info: AQUA Servizi turistici e ambientali

Via Romea Comunale - 45019 Taglio di Po (RO)

Tel. +39 345 2518596 - info@aqua-deltadelpo.com

Evento a pagamento

Porto Tolle 45018 Italy Luogo: Sacca degli Scardovari, Oasi di Ca' Mello

Comune: Porto Tolle (RO)

Provincia: Rovigo Regione: Veneto



