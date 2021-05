Seguendo il grande fiume

Da Sabato 22 a Domenica 23 Maggio 2021 dalle 15:30 alle 18:30

Il Sabato partenza dal Centro Visitatori di Porto Viro alle ore 15.30 con pedalata lungo il Po di Venezia fino ad arrivare alla Golena di Ca' Pisani per fare birdwatching al ritorno aperitivo a Ca' Cornera.

La Domenica si parte dall'Oasi golena di Ca' Pisani per pedalare lungo la Via delle Valli per vedere i fenicotteri, le avocette, i cavalieri e le altre specie di avifauna tipiche di questo periodo, pausa pranzo a Porto Levante e ritorno nel pomeriggio.

Porto Viro 45014 Italy Luogo: Centro Visitatori di Porto Viro

Comune: Porto Viro (RO)

Provincia: Rovigo Regione: Veneto

Organizzatore: DeltaPoExperience

Info Line: 3339977712

Tag: escursioni