C'era una volta la Valle: Pillole di birdwatching 2021

Domenica 16 Maggio 2021 dalle 09:00 alle 12:00

Alla scoperta della Golena di Ca' Pisani, antica risaia convertita in valle da pesca, oggi santuario per moltissime specie d'uccelli che in questo periodo nidificano! Potremmo osservare infatti la sgarza ciuffetto, la nitticora, il marangone minore e il falco di palude, tra i canti dei Passeriformi del canneto nascosti tra le piante. Un'occasione speciale per osservare un luogo incantato.

RITROVO: ore 8:45 presso Oasi Golena Ca' Pisani, loc. Ca' Pisani, Porto Viro (RO)

DURATA: 3 ore circaQUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 14,00, compreso biglietto di ingresso in oasi

INFO E PRENOTAZIONI: 345 2518596 - info@aqua-deltadelpo.com



ACQUISTO BIGLIETTI ONLINE: https://shop.vwallet.it/it/attractions/178...

IMPORTANTE

Le attività proposte sono vincolate alle direttive vigenti anti Covid-19. In caso di variazione o annullamento tutti i partecipanti verranno avvisati ai recapiti lasciati in fase di prenotazione. Il numero dei partecipanti è contingentato e tutti sono obbligati ad utilizzare i dispositivi di protezione e a garantire il distanziamento dai non conviventi

Porto Viro 45014 Italy Luogo: Golena di Ca' Pisani

Comune: Porto Viro (RO)

Provincia: Rovigo Regione: Veneto

Organizzatore: Società Aqua

Info Email: info@aqua-deltadelpo.com Info Line: 0426662304 RovigoSocietà Aqua

Tag: escursioni