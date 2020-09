E’ uscito il volume “La Fortezza del Volterraio”

Dedicata al Volterraio la Giornata Europea del Patrimonio 2020

(Portoferraio, 10 Set 20) Presentazione il 15 settembre ore 17:30 a Forte Inglese Portoferraio

Il volume "La Fortezza del Volterraio" è nato dalla collaborazione tra Parco, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Pisa e Livorno, Università degli studi di Firenze, Università di Siena e Italia Nostra Arcipelago Toscano.

"E' sicuramente un grande piacere – scrive il Presidente del Parco Giampiero Sammuri - poter esaltare anche attraverso questa iniziativa editoriale la Fortezza del Volterraio, bene di proprietà del Parco. La rilevanza storica e l'ambito paesaggistico – ambientale in cui si erge l'ardita struttura hanno spinto l'Ente ad affrontare uno sforzo economico e progettuale decisamente importante nei lavori di restauro che hanno conseguito il risultato di restituire alla comunità albana un suo formidabile simbolo identitario, deciso, autorevole. Il volume non fa altro che rendere più godibile "il viaggio" alla scoperta della più antica fortificazione dell'Isola d'Elba. Numerosi esperti delle diverse discipline raccontano con dovizia di particolari il complesso monumentale, ne svelano i segreti più intriganti, attraverso la ricostruzione del contesto storico, archeologico, paesaggistico, geologico e biologico. Una raccolta interessantissima per la quale davvero ringrazio tutti gli autori che hanno voluto dedicare al Volterraio una rinnovata ed appassionata attenzione "

La presentazione si svolgerà il 15 settembre alle ore 17,30 a Forte Inglese con una Tavola rotonda con gli autori e i curatori del progetto di recupero, moderata dal Direttore di Info Park, Marino Garfagnoli

Sarà presente il Direttore del Parco Nazionale Arcipelago Toscano Maurizio Burlando

(massimo 40 partecipanti - prenotazione con Info Park 0565 908231 )

Per l'occasione si annuncia che il 26 settembre alle ore 17:00, è stata organizzata la Visita gratuita alla Fortezza del Volterraio in occasione della Giornate Europee del Patrimonio 2020

(http://musei.beniculturali.it/notizie/notifiche/giornate-europee-del-patrimonio-2020)

Il tema della Giornata europea 2020 è "Heritage and Education. Learning for Life" e sottolinea l'importanza della formazione continua veicolata attraverso il patrimonio culturale materiale, immateriale e digitale.

Per informazioni e prenotazione gratuita chiamare Info Park 0565 908231, (max 24 partecipanti)