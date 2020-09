Alexandre Dumas scrittore e buongustaio.

Conferenza dello chef Alvaro Claudi 17 settembre ore 17:30 CEA Lacona

(Portoferraio, 11 Set 20) Alvaro Claudi non finisce mai di stupirci con le sue ricerche storiche sulla cucina. Ecco che recentemente ci ha svelato questo interessante legame tra lo scrittore Alexandre Dumas, celebre autore de "Il Conte di Montecristo" e il suo amore per la gastronomia. Così, per ricordare il 150° anniversario della morte dello scrittore, il Parco Nazionale Arcipelago Toscano ha organizzato questo evento il 17 settembre ore 17:30 al CEA di Lacona, a cui sarà presente insieme allo Chef Claudi, il Presidente del Parco Giampiero Sammuri.

Claudi ci racconterà dell'opera omnia di gastronomia di Dumas, pubblicata poco dopo la sua morte, un dizionario che oltre a trattare di ingredienti e ricette di piatti antichi ed esotici, rivela quale fu la passione che portò Dumas all'Elba, come si ispirò all'isola di Montecristo e altre curiose storie su personaggi famosi dell'epoca.

Per finire un piccolo aperitivo

Evento su prenotazione per massimo 40 persone.

Chiamare info park 0565 908231