Domenica 20 settembre Isola d’Elba Una passeggiata panoramica immersi tra storia e natura sul Cammino della Rada

(Portoferraio, 15 Set 20) Tra storia antica, natura preziosa e un paesaggio davvero speciale, il trekking fissato per domenica 20 settembre è uno degli appuntamenti più interessanti all'interno del Tuscany walking Festival, proprio per l'indissolubile connessione tra monumenti e ambiente, che ancora oggi rendono unico il golfo di Portoferraio. In occasione della Giornata Mondiale senza Auto (22 settembre) è stata programmata una camminata in assoluta lentezza che dal bacino termale di San Giovanni conduce fino alla spettacolare villa romana delle Grotte, lussuosa residenza imperiale del I secolo a.C. La passeggiata è organizzata dal Parco Nazionale Arcipelago Toscano in collaborazione con la Fondazione Villa Romana delle Grotte e la sezione locale di Italia Nostra. Incastonato come una gemma preziosa nel golfo di Portoferraio, il bacino delle Terme San Giovanni, da cui prende il via il trekking, si trova in posizione incantevole e straordinariamente panoramica di fronte alla Darsena Medicea del capoluogo elbano, circondato da un grande parco di eucalipti, palme e tamerici che, grazie alla disponibilità dei proprietari, può essere attraversato e fruito liberamente. Seguendo la linea di costa, si costeggia la zona umida antistante l'Hotel Airone, piccolo bacino in delicato equilibrio ecologico residuo delle più vaste saline di Portoferraio. Il tracciato sfila poi sul lungomare di San Giovanni e prosegue sotto il muro del Podere San Giacomo dove, di recente, il Comune di Portoferraio ha reso più percorribile il percorso a mare. In leggera salita si raggiungono gli scavi archeologici dove continuano ogni anno ad emergere nuovi preziosi reperti, una delle testimonianze dell'archeologia classica più importanti dell'Arcipelago Toscano. Dagli studi fatti è emerso che si trattava di una grande residenza signorile edificata in epoca augustea (I secolo a.c.). Il visitatore camminando tra i resti della villa e delle terme potrà immaginare la quotidianità del tempo, la realtà degli originari abitanti, di un mondo antichissimo ed estremamente suggestivo.

Grazie alla collaborazione con Italia Nostra Arcipelago Toscano la passeggiata sarà condotta dall'Archeologo oltre che da una guida Parco.

Su prenotazione con Info Park Tel. 0565 908231, € 8. Ritrovo: ore 15:00 Portoferraio, Terme di San Giovanni - Durata: 4 ore - Difficoltà: facile