Il Parco Nazionale Arcipelago Toscano aderisce alla “Settimana del Pianeta Terra”

Escursioni ai Mostri di Pietra di Marciana e nel Parco minerario di Rio Marina.

(Portoferraio, 29 Set 20) La geologia dell'Isola d'Elba è ricchissima e varia e ben si presta a diventare palcoscenico di Festival scientifici come la "Settimana del Pianeta Terra", che si svolgerà dal 4 all'11 ottobre 2020 in tutta Italia. L'evento, alla sua ottava edizione, è diventato il principale appuntamento con le Geoscienze raccogliendo e promuovendo "Geoeventi", che animano diverse località sparse su tutto il territorio nazionale Il Parco Nazionale Arcipelago Toscano, riconosciuto dall'UNESCO Riserva della Biosfera "Isole di Toscana", racchiude una grande diversità geologica e geomorfologica, è quindi un "aula didattica" a cielo aperto per le Geoscienze. Per questo ha aderito inserendo nel programma autunnale del Walking Festival 2020 due eventi dedicati gratuiti: un'escursione sui paesaggi granitici dei Mostri di Pietra a Marciana e l'escursione nel Parco minerario di Rio Marina.

La settimana del Pianeta Terra è una manifestazione particolarmente vicina agli obiettivi del Programma MAB UNESCO nel cui ambito le Isole di Toscana sono state riconosciute Riserva della Biosfera (https://www.isoleditoscanamabunesco.it/) e di grande interesse perché intende far appassionare i giovani alle Geoscienze e vuole trasmettere l'entusiasmo per la ricerca e la scoperta scientifica quali strumenti per migliorare la qualità della vita investendo su ambiente, energia, clima, alimentazione, salute, risorse e riduzione dei rischi naturali

Il Programma:

Sabato 10 ottobre

Isola d'Elba. Paesaggi granitici: i Mostri di Pietra a Marciana

Trekking alla scoperta dei paesaggi granitici del versante occidentale dell'isola d'Elba. Seguendo i sentieri che si dipartono dalla Fortezza Pisana di Marciana, il trekking ci condurrà a scovare, immerse nelle macchia mediterranea, spettacolari pietre di granito scolpite dalla natura e dal tempo in forme misteriose di oggetti, personaggi e animali.

Ritrovo: Marciana, Fortezza Pisana ore 9:30 - Durata: 3 ore - Difficoltà: medio/facile.

Numero massimo partecipanti: 24

(iscrizione obbligatoria entro il giorno precedente, chiamando Info Park Arcipelago Toscano Tel 0565908231 e mail info@parcoarcipelago.info)

Domenica 11 ottobre

Isola d'Elba. Visita guidata presso il museo mineralogico del Parco Minerario di Rio Marina ed escursione al cantiere bacino (https://parcominelba.it/)



Nel Parco Minerario sarà il paesaggio stesso a parlarvi di sé, a raccontarvi di ieri, di oggi e del domani. Un racconto lungo millenni, una storia di terre emerse, di viaggi, di uomini e di duro lavoro. Il Parco Minerario, nato nel 1991 con l'obiettivo di riconvertire le aree degradate dall'estrazione del ferro e promuovere lo sviluppo socio economico delle comunità locali, custodisce un patrimonio geologico, mineralogico e storico minerario di inestimabile valore. Nel Cantiere Bacino, posto a nord-ovest dell'abitato di Rio Marina, i lavori a livello industriale iniziarono a partire dal 1860 con l'estrazione di ematite. I minerali accessori sono principalmente pirite e quarzo.

Ritrovo Ore 9.30 Palazzo del Burò, Via Magenta 26, Rio Marina (LI)

Livello di difficoltà: basso Distanza: 2 km Dislivello: 70 m

Numero massimo partecipanti: 24

(iscrizione obbligatoria entro il giorno precedente, chiamando Info Park Arcipelago Toscano Tel 0565908231 e mail info@parcoarcipelago.info)

Per informazioni e aggiornamenti sul programma in tutta Italia della Settima del Pianeta Terra:

Sito web: www.settimanaterra.org

Facebook: Settimana del Pianeta Terra

Twitter: www.twitter.com/SettimanaTerra