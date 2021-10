Gli eventi della "Settimana del Pianeta Terra" con il Parco Nazionale Arcipelago Toscano

(Portoferraio, 06 Ott 21) La geologia dell'Isola d'Elba è ricchissima e varia e ben si presta a diventare palcoscenico di Festival scientifici come la "Settimana del Pianeta Terra", che si svolge dal 3 al 10 ottobre in tutta Italia. L'evento, nato nel 2012, è diventato il principale appuntamento con le Geoscienze raccogliendo e promuovendo "Geoeventi", che animano diverse località sparse su tutto il territorio nazionale Il Parco Nazionale Arcipelago Toscano racchiude una grande diversità geologica e geomorfologica, è quindi un "aula didattica" a cielo aperto per le Geoscienze. Per questo da alcuni anni aderisce a questo importante evento educativo inserendo nel programma autunnale del Walking Festival 2021 tre eventi all'Isola d'Elba gratuiti dedicati alle geoscienze. La settimana del Pianeta Terra è una manifestazione particolarmente vicina agli obiettivi del Programma MAB UNESCO nel cui ambito le Isole di Toscana sono state riconosciute Riserva della Biosfera (www.isoleditoscanamabunesco.it) e di grande interesse perché intende far appassionare i giovani alle Geoscienze e vuole trasmettere l'entusiasmo per la ricerca e la scoperta scientifica quali strumenti per migliorare la qualità della vita investendo su ambiente, energia, clima, alimentazione, salute, risorse e riduzione dei rischi naturali.

Il Programma nel Parco Nazionale Arcipelago Toscano all'isola d'Elba:

Lacona, Capoliveri (LI), 9 ottobre 2021 Geo-experience: Far parlare i sassi

Mini - laboratorio di geologia per bambini. Che cosa fa il geologo, e quali strumenti usa? Come sono nate, e quando, le rocce che posso osservare intorno a me? Osservando campioni e consultando cartine, fra giochi, disegni e indovinelli, i bambini scopriranno l'affascinante mondo della geologia accompagnati dal geologo elbano Giulio Colombo. Al termine, consegna di un diploma di partecipazione

Ritrovo: ore 15:30 CEA di Lacona - Durata: 2 ore - Evento su prenotazione, gratuito. Età minima 6 anni.

San Piero In Campo (LI), 9 ottobre 2021 Geo-experience: visita al museo MUM e a Grotta d'Oggi

In occasione della Settimana del Pianeta Terra, visita al museo mineralogico Luigi Celleri e la sua bellissima collezione di pegmatiti. Seguirà una breve escursione ad uno dei siti mineralogici in più importanti della zona, Grotta d'Oggi, un percorso archeo-mineralogico alla scoperta degli uomini e dei luoghi che resero famosi minerali di San Piero nel mondo.

Ritrovo: ore 14 - San Piero, MUM - Durata: 4 ore - Difficoltà: media - Evento su prenotazione.

Ticket ingresso al museo da pagare in loco: € 4,50, ridotto € 2,50.

Capoliveri (LI), 10 ottobre 2021 Geo-experience: Il vento gran costruttore di rocce

Trekking costiero presso Madonna delle Grazie a Capoliveri, accompagnati dai geologi Maurizio D'Orefice e Roberto Graciotti - ISPRA, osserveremo interessantissimi depositi di sabbie prodotti dal vento che disegnano forme molto particolari, la cui lettura svela anche i processi che le hanno generate e lo stretto legame con le condizioni climatiche del passato. Lungo il percorso le rocce, e soprattutto le loro forme, fino ad arrivare ai depositi attuali di spiaggia, racconteranno la storia.

Ritrovo: ore 11 Capoliveri, Madonna delle Grazie - Durata: 4 ore - Difficoltà: medio-facile - Evento su prenotazione, gratuito. Obbligo scarpe da trekking



Per informazioni sul programma elbano si puo' chiamare info Park 0565 908231

Per informazioni e aggiornamenti sul programma in tutta Italia : Sito web: www.settimanaterra.org