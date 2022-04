21 aprile 2022

PLASTIC BUSTER MPAs, INFO DAY NAZIONALE

A Roma il 21 aprile prossimo presso il Centro Convegni Cavour in programma una giornata per discutere sulle platiche e i rifiuti marini nel Mediterraneo. L'evento si colloca nell'ambito del progetto INTERREG-MED Plastic Busters MPAs (https://plasticbustersmpas.interreg-med.eu), una iniziativa di cooperazione tra molti Stati che si affacciano sul Mediterraneo e che coinvolge diverse aree protette tra le quali il Parco Nazionale Arcipelago Toscano. Avviato nel 2018, ha l'obiettivo di monitorare e valutare la presenza di rifiuti marini per prevenire, mitigare e ridurre i rischi ambientali connessi alla loro presenza. Un'occasione per condividere con il Parco Nazionale Arcipelago Toscano, l'Università di Siena, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e altri esperti i risultati del progetto e le prospettive future. Chi fosse interessato a partecipare può consultare il programma allegato. L'evento sarà in presenza, con diretta streaming e con iscrizione obbligatoria al seguente link https://forms.gle/LQyTLdXf5qMoFCPq9.