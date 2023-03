27.03.23 Giornata di approfondimento e di confronto tra il Parco Nazionale, la Riserva della Biosfera MAB UNESCO e i diversi stakeholder che operano nell’Arcipelago Toscano

(Portoferraio, 16 Mar 23) Nell'ambito delle attività di monitoraggio del Piano d'Azione della Carta Europea del Turismo Sostenibile (CETS) nelle Aree Protette applicata al Parco Nazionale Arcipelago Toscano, nonché della gestione della Riserva della Biosfera MAB UNESCO "Isole di Toscana", diversi stakeholder del territorio si riuniranno nella giornata di lunedì 27 marzo p.v. presso la Sala "Nello Santi" del Centro Congressuale De Laugier, a Portoferraio, allo scopo di discutere lo stato di attuazione degli impegni assunti per il mantenimento e l'implementazione delle due prestigiose certificazioni internazionali. Sarà anche l'occasione in cui il Parco Nazionale presenterà lo stato di avanzamento di alcuni progetti, funzionali agli obiettivi inseriti nei piani gestionali.

In mattinata, a partire dalle ore 9:30, il Forum annuale della CETS si porrà come occasione di aggiornamento delle attività riguardanti le buone pratiche realizzate nell'anno 2022 dai numerosi stakeholders pubblici e privati che costituiscono il Piano d'Azione certificato da Europarc Federation per le annualità 2021-2025. Nel corso dell'incontro verranno presentate alcune nuove proposte di adesione da parte di operatori locali e si terranno collegamenti con i partner CETS delle altre isole dell'Arcipelago Toscano, Giglio e Capraia in particolare.

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 14:30, si riunirà l'Assemblea Consultiva permanente della Riserva MAB UNESCO "Isole di Toscana". L'Assemblea svolge la funzione di consultazione, partecipazione e rappresentanza dei diversi soggetti pubblici e privati del territorio. Di fatto l'Assemblea Consultiva è l'organo attraverso il quale i portatori di interesse locali partecipano alle scelte e alla vita della Riserva della Biosfera e si distingue dal Comitato di Gestione che svolge la funzione di coordinamento e gestione operativa e decisionale della Riserva della Biosfera "Isole di Toscana". Le due iniziative sono aperte al pubblico.

L'evento è organizzato in collaborazione con il Comune di Portoferraio. Per informazioni: amorosi@islepark.it