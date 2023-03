Il programma completo della giornata del 27 marzo 2023

(Portoferraio, 22 Mar 23) Come annunciato con un precedente comunicato, Lunedì 27 marzo p.v. presso la Sala "Nello Santi" del Centro Congressuale De Laugier, a Portoferraio, si terranno il Forum annuale della CETS e l'Assemblea Consultiva permanente della Riserva della Biosfera MAB UNESCO "Isole di Toscana.

Di seguito il programma completo di questa importante giornata di approfondimento e di confronto tra il Parco Nazionale Arcipelago Toscano e la Riserva della Biosfera MAB UNESCO e i diversi stakeholder che operano nelle diverse isole dell'Arcipelago Toscano.

Il duplice evento, organizzato in collaborazione con il Comune di Portoferraio, è aperto a tutti in presenza. Per chi volesse seguire l'incontro a distanza è possibile chiedere il link del collegamento scrivendo una mail a amorosi@islepark.it

CHE COSA È IL FORUM CETS

Nell'ambito delle attività di monitoraggio del Piano d'Azione della Carta Europea del Turismo Sostenibile (CETS) nelle Aree Protette applicata al Parco Nazionale Arcipelago Toscano, nonché della gestione della Riserva della Biosfera MAB UNESCO "Isole di Toscana", diversi stakeholder del territorio si riuniranno, allo scopo di discutere lo stato di attuazione degli impegni assunti per il mantenimento e l'implementazione delle due prestigiose certificazioni internazionali. Si tratta quindi di una occasione di aggiornamento delle attività riguardanti le buone pratiche realizzate nell'anno 2022 dai numerosi stakeholders pubblici e privati che costituiscono il Piano d'Azione certificato da Europarc Federation per le annualità 2021-2025. Nel corso dell'incontro verranno presentate alcune nuove proposte di adesione da parte di operatori locali e si terranno collegamenti con i partner CETS delle altre isole dell'Arcipelago Toscano, Giglio e Capraia in particolare.

Programma Forum CETS

ore 9:30 – registrazione dei partecipanti

ore 10:00 – saluti

Sindaco di Portoferraio e Presidente della Comunità del Parco Angelo Zini

Assessore al Turismo Regione Toscana Leonardo Marras

Presidente di Federparchi Luca Santini

ore 10:15 – introduzione dei lavori a cura del Presidente del PNAT Giampiero Sammuri

ore 10:30 – stato di attuazione della Fase I rispetto al Piano di Azione 2021-2025

interventi con presentazione progetti a cura di alcuni azionisti:

Comune di Capoliveri, Sindaco Walter Montagna: Calamita Bike Park e Piano del Verde

Infoelba, Franco De Simone: Comunicare l'Elba sostenibile ed extra-ordinaria

Consorzio Imprese Giglio, Presidente David Cataldo: Una Cala per te

Associazione ElbAmare, Presidente Valeria Paoletti: PuliAMO Cavo

Associazione Astrofili Elbani, Silvestro Mellini: Astroturismo all'Elba - Coelum ilvensis

Chimica Verde Bionet, Presidente Sofia Mannelli: Capraia Smart Island

ANCI Toscana, Direttore Simone Gheri: progetto WinterMed

presentazione nuove proposte da inserire nel Piano di Azione 2021-2025

ore 12:00 – presentazione schede realizzate dal PNAT

Casa dell'Agronomo

Carta Geoturistica di Capraia

Vivere il Parco

ore 12:20 – stato di attuazione della Fase II

attività svolte con le strutture ricettive partner

ore 12:45 – conclusioni Vicepresidente del PNAT Stefano Feri

coordina Maurizio Burlando, Direttore del PNAT

CHE COSA È L'ASSEMBLEA CONSULTIVA PERMANENTE DELLA RISERVA MAB UNESCO "ISOLE DI TOSCANA

L'Assemblea Consultiva Permanente è l'organismo rappresentativo degli stakeholder della Riserva della Biosfera Isole di Toscana, avendo un ruolo di consultazione, partecipazione e rappresentanza dei diversi soggetti pubblici e privati che sono interessati allo sviluppo sostenibile del territorio, parlando non solo di conservazione delle risorse naturali, ma anche di crescita economico-sociale, ricerca ed educazione. L'Assemblea si distingue dal Comitato di Gestione che svolge la funzione di coordinamento e gestione operativa e decisionale della Riserva della Biosfera Isole di Toscana.

L'Assemblea Consultiva Permanente darà la possibilità di rendere sempre più partecipe la comunità e i suoi stakeholder nella vita e nello sviluppo della Riserva della Biosfera. e sarà l'occasione per presentare gli obiettivi e le finalità della Riserva della Biosfera, cercando di ampliare il numero di stakeholder che già collaborano, e di illustrare alcuni progetti che sono stati realizzati o in corso come UPVIVIUM, Young Reporter, Hydro Island e quello dedicato alle Scuole. Inoltre, verrà presentato l'aggiornamento del Piano d'Azione, il principale strumento attraverso cui garantire la partecipazione degli stakeholder.

PROGRAMMA 'Assemblea Consultiva permanente della Riserva MAB UNESCO "Isole di Toscana

Inizio 14,30 – fine 18,30

Ore 14:30 registrazione partecipanti

Ore 15:00 Saluti delle autorità

Angelo Zini Sindaco del Comune di Portoferraio Presidente della Comunità del Parco

Ore 15:15 Introduzione ai lavori e insediamento dell'Assemblea Consultiva

Giampiero Sammuri Presidente Parco Nazionale Arcipelago Toscano Coordinatore della Riserva della Biosfera Isole di Toscana

Ore 15: 30 Il programma dell'UNESCO "Man and the Biosphere" (MAB)

Filippo Lenzerini Consulente per il Parco sulla certificazione MAB UNESCO

Ore 15:45 La Riserva della Biosfera Isole di Toscana: stato dell'arte e prospettive

Maurizio Burlando Direttore del Parco Nazionale Arcipelago Toscano Coordinatore Tecnico della Riserva della Biosfera Isole di Toscana

Ore 16:00 Aggiornamento Piano di Azione della Riserva della Biosfera

Mattia Mascanzoni Consulente per il Parco sulla certificazione MAB UNESCO

Ore 16:15 Il progetto UPVIVIUM

Valter Giuliani Esperto enogastronomico e Giulia Bancalà in collegamento dal ristorante Bumbabar di Giglio Castello

Ore 16:30 Gli strumenti di comunicazione della Riserva della Biosfera e il progetto Young Reporter

Aurora Ciardelli Parco Nazionale Arcipelago Toscano e Viola Viteritti Young Reporter in collegamento dall'Isola di Capraia

Ore 16:45 Il progetto Hydro Island Pianosa

Marco Doveri Responsabile scientifico del progetto in collegamento dal CNR IGG Pisa

Oe 17:00 Presentazione della "lettera aperta agli stakeholder del turismo"

Marino Garfagnoli Membro Comitato di Gestione Riserva della Biosfera Isole di Toscana e Presidente dell'Osservatorio Turistico di Destinazione "Isole di Toscana"

Ore 17:15 Il progetto finanziato per le scuole della Riserva della Biosfera

Giovanna Amorosi Parco Nazionale Arcipelago Toscano e Daniela Pieruccini Dirigente scolastico Istituto Comprensivo "S. Pertini" di Portoferraio e "G. Carducci" di Porto Azzurro

Ore 17:45 Interventi dalla platea

Ore 18:30 Conclusioni

Giampiero Sammuri Presidente Parco Nazionale Arcipelago Toscano Coordinatore della Riserva della Biosfera Isole di Toscana