Un contributo per la conservazione della biodiversità del Parco Nazionale Arcipelago Toscano

(Portoferraio, 26 Lug 23)

Firmata questa mattina (26 luglio 2023) la convenzione tra Parco Nazionale Arcipelago Toscano e Birra Salina di Hospitality Elba, per una partenariato nel progetto "Insulae Naturae" finalizzato a promuovere azioni a favore della conservazione della biodiversità nel Parco Nazionale Arcipelago Toscano e nella Riserva della Biosfera MAB UNESCO Isole di Toscana.

La Hospitality Elba S.r.l.. con sede legale in Portoferraio in Calata Mazzini 15, ha realizzato, a partire dal 2021, un progetto per la produzione di una birra artigianale interamente preparata all'isola d'Elba – "Salina birra gourmet all'acqua di mare" – maturando, a fianco del progetto propriamente gastronomico ed in ragione della forte interazione tra la terra e il mare cui la birra è fortemente legata, anche l'intenzione di contribuire concretamente alle azioni di tutela del Parco Nazionale Arcipelago Toscano (www.islepark.it) e dello straordinario capitale naturale in esso contenuto.

Il PNAT e la Hospitality Elba, in un'ottica di sviluppo sostenibile, ciascuno in funzione delle proprie finalità, condividono l'obiettivo di conservare e valorizzare le risorse naturali che caratterizzano l'Arcipelago Toscano, tutelato come Parco Nazionale ai sensi della legge quadro nazionale sulle aree protette 394/1991 e ss.mm. e ii., anche in coerenza con il riconoscimento conseguito nel 2003 come Riserva della Biosfera di cui al Programma MAB (Man and the Biosphere Programme) dell'UNESCO.

Nasce così l'idea del progetto "Insulae Naturae" con cui Hospitality Elba si impegna a versare al PNAT 2 € per ciascuna confezione da due bottigliette da 0,50 l. di birra Salina venduta, per contribuire a finanziare le azioni condotte dal Parco per la conservazione della biodiversità dell'Arcipelago Toscano in particolare per le specie e gli habitat che interessano anche il Santuario Internazionale per la protezione dei Mammiferi Marini "Pelagos": Foca monaca, Falco pescatore, Gabbiano corso, Berta maggiore e Berta minore.

Il progetto trova supporto in una specifica convenzione approvata dal Consiglio Direttivo del Parco che attiva un rapporto di collaborazione per valorizzare il territorio elbano e per rilanciare le azioni di tutela del Parco Nazionale.

Con l'accordo è stato concesso l'utilizzo del logo del Parco da stampare sull'etichetta in un apposito spazio con la scritta "Salina contribuisce al progetto "Insulae Naturae" per la conservazione della biodiversità nel Parco Nazionale Arcipelago Toscano".

E' stata prevista anche una campagna promozionale con attività di comunicazione sui siti web, i profili social e la produzione di materiale cartaceo e digitale, totem e roll-up dedicati, da posizionare presso gli esercizi commerciali, le strutture e gli spazi nelle quali è possibile acquistare e degustare la birra artigianale "Salina". Inoltre, saranno organizzate alcune serate con degustazione e momenti di sensibilizzazione sui temi della conservazione della biodiversità e sulle diverse azioni che il progetto andrà a cofinanziare, condotte in collaborazione con i locali e le strutture che servono la birra artigianale "Salina".