Emergenza Coronavirus, cambiano le regole per il ricevimento del pubblico

In ottemperanza alle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, cambiano le regole per il ricevimento del pubblico.

Con riferimento alle misure di prevenzione e informazione di cui al punto 8 della Direttiva n.1/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri ove testualmente si prescrive quanto segue: "negli uffici adibiti a ricevimento pubblico o in generale nei locali frequentati da personale esterno, si raccomanda di evitare il sovraffollamento anche attraverso lo scaglionamento degli accessi……" ed ancora: "di mantenere una adeguata distanza con l'utenza" (secondo le indicazioni fornite dall'Istituto Superiore di Sanità) si dispone che al fine di dare attuazione alla stessa direttiva ed evitare il sovraffollamento dell'utenza negli atri piano terra e primo piano dell'Ente Parco Nazionale del Circeo, nell'ufficio Tecnico del Parco e più in generale presso le aree di accoglienza al pubblico dell'Ente, sino all'emanazione di nuove direttive da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le richieste e/o informazioni con particolare riferimento alle materie dell'Ufficio Tecnico verranno fornite preferibilmente a mezzo telefono nelle giornate di lunedì-mercoledì-venerdì orario 10:00-13:00 e, per eventuali urgenze dovranno essere richiesti appuntamenti previamente concordati.