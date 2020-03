La Rai scegli il Parco del Circeo per lo spot dedicato alla Giornata della Memoria delle vittime della Mafia

Il video girato a Sabaudia per la manifestazione dell'associazione Libera

(Sabaudia, 22 Mar 20)

Onorati di avere ospitato e collaborato alla buona riuscita dello spot realizzato dalla Rai per la manifestazione social organizzata dall'Associazione Libera di don Luigi Ciotti in occasione della XXV Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo di tutte le vittime innocenti delle mafie celebrata il 21 marzo 2020.

Il video, girato sul lungomare di Sabaudia, da ieri è in onda su tutti i canali Rai sia web che televisivi

https://vimeo.com/397993883